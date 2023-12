Diretta/ Lecco Bari (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (oggi 3 dicembre 2023)

DIRETTA LECCO BARI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Sta per iniziare la diretta Lecco Bari, ma prima uno sguardo alle statistiche di Serie B di queste due squadre. I lombardi creano moltissimo come testimoniano le 35 grandi occasioni, 23 di queste mancate, numeri da primo posto in entrambe le classifiche. Ciononostante, se la grande mole di gioco prodotta in attacco potrebbe far pensare ad altro, il Lecco è dopo il Sudtirol la peggior squadra in termini di possesso palla. Questa fa in modo che i biancoazzurri siano anche la ventesima squadra per passaggi riusciti a partita, indicazioni che danno ben chiara l”idea di gioco del Lecco.

Il Bari d’altro canto è ultima insieme a Spezia e Feralpisalò circa le grandi occasioni create. Buono invece il dato sulle palle lunghe precise per partita (22.8) così come quello relativo ai cross con una buona riuscita di 5.4 nei novanta minuti. Dove però il Bari da il meglio di sé è nel fondamentale dei dribbling riusciti a partire. Sono ben 8.5 di media, il miglior dato dell’intero campionato. Questo dimostra quando la squadra pugliese sia predisposta maggiormente all’uno contro uno. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LECCO BARI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lecco Bari sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Lecco Bari sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

LECCO BARI: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Lecco Bari evidenzia due formazioni che si sono affrontate in ben 16 occasioni prima di quest’oggi. Il bilancio sorride al Bari che ha ottenuto ben 6 successi. Le restanti dieci partite sono terminate con cinque pareggi e cinque vittorie per i lombardi. Le due rose si sono affrontate tra gli anni 60 e 70 tra i campionati di serie A e serie B.

Le sfide giocato in massima serie risultano essere solamente due. Pugliesi che ottenere il successo con il risultato di 4-1; gara di ritorno terminata con un pareggio a reti bianche. Questa sfida manca dal 1973, precisamente dall’11 febbraio quando le due formazioni si sono divise la posta in palio in serie B pareggiando con il risultato di 0-0. (Marco Genduso)

LECCO BARI, CHI TORNERA’ AI TRE PUNTI?

La diretta Lecco Bari, in programma domenica 3 dicembre alle ore 16:15, racconta della 15esima giornata di Serie B. I biancoblu sono reduci da un pareggio contro il Como per 0-0 e un ko interno con la Cremonese di misura. Prima di questa sconfitta, il Lecco avevano messo a referto cinque partite consecutive senza perdere. Adesso sembra il momento ideale per tornare a vincere.

Dall’altra parte però c’è un Bari che vuole altrettanto tanto vincere dato che le ultime due gare non sono andate come da previsione. Il 3-3 con la FeralpiSalò ultima in classifica e la sconfitta interna per 3-0 con il Venezia hanno interrotto la breve ma importante serie di due successi di fila, quelli con Brescia e Ascoli, che hanno permesso al Bari di rimanere a metà classifica, a -6 dall’ottavo posto che virtualmente vale i playoff.

LECCO BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Lecco Bari vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Saracco, retroguardia composta da Lemmens, Celjak, Bianconi e Caporale a chiudere il reparto. Centrocampista che vedrà Ionita, Degli Innocenti e Crociata. In attacco Lepore, Novakovich e Buso.

Risposta del Bari con il 4-4-2. Brenno indosserà i guantoni, terzini Dorval e Ricci con Di Cesare-Vicari cerniera difensiva. Nella zona nevralgica del campo ecco Acampora, Benali, Koutsoupias e infine Sibilli. Il duo offensivo sarà formato da Diaw e Nasti.

LECCO BARI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lecco Bari danno per favorita la squadra ospite a 2.55. Secondo bet365, il segno X è offerto a 3.20 mentre l’1 è dato a 2.88.

L’Over 2.5 si trova a 2.10 mentre l’Under lo abbiamo a 1.70. Infine Gol e No Gol rispettivamente 1.91 e 1.80.











