Video/ Lecco Brescia (0-2) gol e highlights: che errori per Novakovich ed Eusepi (Serie B, 16 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO BRESCIA: LA SINTESI

Allo Stadio Rigamonti-Ceppi il Brescia supera in trasferta il Lecco per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Gastaldello partono forte riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 3′ grazie alla rete messa a segno da Borrelli, liberato da Papetti. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati da mister Foschi falliscono un’occasione clamorosa quando Novakovich calcia sul palo il rigore concesso per fallo di Dickman nei confronti di Di Stefano al 16′. Il colpo di testa di Sersanti viene poi fermato sulla linea da Bjarnason al 34′.

Nel secondo tempo i blucelesti suonano la carica con Di Stefano al 51′ sollecitando Lezzerini ma i biancazzurri trovano il gol del raddoppio al 62′ per merito di Bianchi, rubando palla a Battistini. Nell’ultima parte dell’incontro i manzoniani falliscono pure un altro calcio di rigore, concesso per fallo di mano di Cistana, quando Eusepi si fa parare il tiro dal dischetto da Lezzerini al 90’+7′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, proveniente dalla sezione di Livorno, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Battistini, Crociata e Marrone da un lato, Fares e Galazzi dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quinto turno del campionato cadetto permettono al Brescia di salire a quota 6 nella classifica della Serie B mentre il Lecco non si muove, restando fermo a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCO BRESCIA: IL TABELLINO

Lecco-Brescia 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 3′ Borrelli(B); 63′ Bianchi(B).

LECCO (3-5-2) – Melgrati; Battistini, Bianconi, Marrone; Giudici, Crociata, Ionita, Sersanti, Lepore; Novakovich, Tordini. All.: Foschi.

BRESCIA (4-3-1-2) – Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti, Dickmann; Fares, Paghera, Fogliata; Bjarnason; Bianchi, Borrelli. All.: Gastaldello.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (sezione di Livorno).

Ammoniti: 18′ Battistini(L); 24′ Fares(B); 34′ Crociata(L); 49′ Marrone(L); 86′ Galazzi(B).