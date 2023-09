DIRETTA/ Lecco Brescia (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca il derby! (Serie B, 16 settembre 2023)

DIRETTA LECCO BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Lecco Brescia rappresenta una partita tra le due squadre che hanno dovuto aspettare qualche settimana per avere la certezza di giocare in Serie B. Dal punto di vista dei precedenti, i dati non ci mancano ma sono tutti abbastanza antichi: basti pensare che l’ultima volta in cui le due squadre sono state avversarie, in Serie B, era la stagione 1973-1974 e dall’ultima sfida sono passati oltre 40 anni e mezzo (eravamo a Lecco ed era finita 1-1, tra l’altro lo stesso risultato del match di andata). Le ultime dieci gare prendono in considerazione un arco temporale di 9 stagioni; il Lecco si è imposto per quattro volte e così anche il Brescia, i pareggi sono due e dunque totale equilibrio.

Video/ Lecco Catanzaro (3-4) gol e highlights: Donnarumma risolve la sfida! (Serie B, 3 settembre 2023)

L’ultima vittoria interna del Lecco è dell’aprile 1967, in Serie A: gol decisivo messo a segno da Sergio Ferrari. Il Brescia invece ha fatto passare meno tempo dalla sua ultima affermazione al Rigamonti-Ceppi: parliamo del marzo 1969 per un campionato di Serie B, con l’autorete di Attilio Bravi. Adesso, dopo quarant’anni, la diretta di Lecco Brescia torna a farci compagnia: sarà molto interessante scoprire cosa succederà sul terreno di gioco tra queste due squadre… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Lecco Catanzaro (risultato finale 3-4): decide Donnarumma! (Serie B, oggi 3 settembre 2023)

LECCO BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Lecco Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lecco Brescia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SECONDA PARTITA PER ENTRAMBE

Lecco Brescia, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. Le due squadre vengono da situazioni simili visto che entrambe hanno disputato una sola gara a causa delle note vicissitudini post campionato che hanno portato al ripescaggio solo qualche settimana fa. Il Lecco si presenta alla sfida odierna dopo aver perso in modo rocambolesco contro il Catanzaro mentre le Rondinelle arrivano a questo match dopo aver vinto di misura contro il Cosenza.

DIRETTA/ Brescia Cosenza (risultato finale 1-0): basta un gol di Bjarnason! (Serie B, oggi 3 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI LECCO BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Lecco Brescia, match che andrà in scena allo stadio”Rigamonti-Ceppi” di Lecco. Per mister Luciano Foschi consueto 3-5-2 con Lepore e Giudici sulle corsie laterali e la coppia Pinzauti-Novakovich davanti. Per mister Daniele Gastaldello, invece, 4-3-1-2 con Bjarnason a supporto di Moncini e Bianchi. Probabile la conferma di Fogliata a centrocampo insieme a Bisoli e Ndoj.

LECCO BRESCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA