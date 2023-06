Video/ Lecco Cesena (1-2) gol e highlights: blitz di Toscano, vittoria esterna (4 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCO CESENA: APPUNTAMENTO IN ROMAGNA!

Video Lecco Cesena che si sblocca subito con il vantaggio da parte della formazione romagnola capace di trovare la rete dello 0-1 con il calcio di rigore perfetto calciato da Mario Mercadante. Il Cesena ha conquistato il calcio di rigore dopo l’azione ottima da parte del solito Shpendi, il cuore è molto bravo a calciare verso la porta beccando il braccio largo di Bianconi.

Il direttore di gara ci pensa un attimo e dopo un’attenta analisi al var decide di concedere il calcio di rigore per il Cesena. Ci prova il Lecco con diverse occasioni nel tentativo di superare la muraglia organizzata da mister Toscano, senza però riuscirci. I fratelli Shpendi provano a dialogare arrivando anche alla conclusione ma si salva la formazione di casa a fine primo tempo. Raddoppia a fine primo tempo Prestia con la rete dello 0-2.

Cesena che va più volte vicino al tris ma non riesce a trovare la gioia del gol ed ecco che virgola dopo l’ennesimo palo della sfida, colpito da Shpendi, che il Lecco accorcia le distanze con la rete al minuto 67 di Giudici. Padroni di casa che hanno colpito nel momento migliore da parte dei romagnoli, con un gol che ha tagliato le gambe alla formazione di mister Mimmo Toscano. Finisce il match, termina la partita con il risultato di 1-2.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCO CESENA: IL TABELLINO

LECCO: Mangni D., Zambataro E., Tordini M., Stanga L., Bunino C., Melgrati R. (Portiere), Celjak V., Enrici P. (dal 9′ st Zambataro E.), Bianconi A. (dal 33′ st Stanga L.), Giudici L., Girelli S. (dal 1′ st Mangni D.), Zuccon F., Ardizzone F., Lepore F., Buso N. (dal 26′ st Tordini M.), Pinzauti L. (dal 34′ st Bunino C.). A disposizione: Cusumano F., Galli G., Ilari C., Lakti E., Maffi F. (Portiere), Maldini C., Martorelli C., Scapuzzi L., Stucchi S. (Portiere)

CESENA: Hraiech S., Bianchi N., Albertini A., Ferrante A., Tozzo A. (Portiere), Ciofi A., Prestia G., Silvestri L., Adamo E. (dal 35′ st Albertini A.), Brambilla A. (dal 21′ pt Hraiech S.), De Rose F., Mercadante M., Bumbu J. (dal 14′ st Bianchi N.), Shpendi S., Shpendi C. (dal 36′ st Ferrante A.). A disposizione: Calderoni M., Celiento D., Chiarello R., Francesconi M., Lewis L. (Portiere), Mustacchio M., Pieraccini S., Veliaj G. (Portiere), Zecca G.

Reti: al 22′ st Giudici L. (Lecco) al 9′ pt Mercadante M. (Cesena) , al 45’+1 pt Prestia G. (Cesena) .

Ammonizioni: al 8′ pt Bianconi A. (Lecco).

