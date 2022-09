Video/ Lecco Pro Sesto (0-2) gol e highlights: vittoria esterna (Serie C)

VIDEO LECCO PRO SESTO (0-2): BIANCO LA CHIUDE

La Pro Sesto espugna lo stadio Rigamonti-Ceppi e batte il Lecco 2-0, al termine di un match dalle poche emozioni, dai ritmi blandi e dalla scarsa intensità, che la squadra ospite ha saputo controllare, affondando nei momenti decisivi della gara. Una vittoria di carattere, costruita specialmente nel finale: al 73esimo Suagher prende il tempo a tutti, e con uno stacco poderoso incorna magistralmente, non lasciando scampo al portiere avversario, mentre al 91esimo Bianco approfitta di un errore difensivo dei blucelesti, ormai allo sbando, e insacca da posizione favorevole.

Padroni di casa che hanno giocato un match deludente per tutti i 90 minuti di gioco, non riuscendo mai a premere sull’acceleratore e risultando molto sterili nella manovra. L’unica grande occasione per il Lecco arriva al 77esimo, con Celjak che sugli sviluppi di un corner non riesce, da pochi passi, a battere l’estremo difensore della Pro, ma un minuto più tardi, sullo stravolgimento di fronte, i locali devono ringraziare Stucchi, che neutralizza il tentativo di Bianco in uno contro uno. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo dalle pochissime emozioni.

VIDEO LECCO PRO SESTO (0-2): IL TABELLINO

LECCO (3-5-2): Stucchi; Celjak, Battistini, Enrici; Lepore (9′ st Pecorini), Lakti (20′ st Zuccon), Maldonado(41′ st Longo), Zambataro (20′ st Scapuzzi), Giudici; Eusepi, Buso (9′ st Mangni).

A disposizione: Burigana, Maldini, Sangalli, Stanga, Pinzauti, Girelli, Rossi, Galli.

PRO SESTO (3-4-3): Del Frate; Toninelli, Suagher, Marzupio (24′ st Moretti); Gattoni, Marchesi (1′ st Bruschi), Corradi, Vaglica (35′ st Maurizii); Capelli, Capogna (35′ st Gerbi), D’Amico (18′ st Bianco).

A disposizione Berti, Della Giovanna, Sala, Wieser, Moreo, Radaelli, Giubilato.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa

MARCATORI: 27′ st Suagher, 45′ st Bianco.

NOTE: Osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione nelle Marche. Spettatori 1021. Ammoniti: Gattoni, Maldonado, Giudici, Corradi.

