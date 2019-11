Video/ Lecco Renate (0-2): highlights e gol, ai nerazzurri il derby (Serie C)

Ecco il video di Lecco Renate 0-2: partita valida per la 14^ giornata nel girone A della Serie C, viene vinta dalla squadra nerazzurra che riprende la sua marcia di alta classifica, recuperando due punti al Monza capolista e allo stesso tempo frenando nuovamente un Lecco che non riesce ad abbandonare la zona calda della graduatoria. Primo tempo non memorabile allo stadio “Rigamonti-Ceppi”, è il Renate a farsi vedere in avanti per primo con una conclusione di Galuppini, il Lecco è più guardingo ma un bel sinistro di Bobb al 20′ esce di poco a lato. Ci prova anche il Renate da fuori area, con un tentativo di Militari che mette in difficoltà il portiere di casa Safarikas, poi De Sena non può ribadire in rete per fuorigioco. Proteste lecchesi al 40′ per un contatto in area su Giudici sul quale l’arbitro sorvola, poi la prima frazione di gioco si chiude senza altri sussulti, con le due squadre apparse entrambe un po’ timorose in fase offensiva. La sfida continua su questa falsariga anche nella ripresa, col Lecco che sembra compatto, rinfrancato dopo la bella vittoria di Carrara, e il Renate troppo timido in fase offensiva. CLICCA QUI PER IL VIDEO LECCO RENATE

VIDEO LECCO RENATE: IL MATCH SI DECIDE

Ma è nella fase centrale del secondo tempo di Lecco Renate che si decide il match, col Renate che colpisce due volte a stretto giro di tempo. Al 26′ il risultato lo sblocca Guglielmotti con un gran colpo di testa su un cross perfettamente calibrato da Grbac. Al 29′ il raddoppio lo trova Galuppini, non lasciando scampo a Safarikas sul primo palo, anche se i padroni di casa protestano per un fallo non rilevato su Bobb sullo sviluppo dell’azione. Il doppio colpo stende il Lecco, con Capogna che è l’ultimo attendersi provando a riaprire la partita, ma il risultato non cambia più con i brianzoli che gestiscono bene il risultato nei 5′ di recupero e si prendono una vittoria che li mantiene in alto in classifica, mentre il Lecco vede interrompersi la sua recente serie positiva.

