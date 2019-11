Diretta Lecco Renate/ Streaming video e tv, nerazzurri a caccia di vittorie

Lecco Renate, diretta dall’arbitro Mario Cascone, domenica 10 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Padroni di casa reduci dall’importante vittoria esterna sul campo della Carrarese, terzo risultato utile consecutivo dopo due precedenti pareggi che dimostra la scossa arrivata dal cambio in panchina con l’arrivo di D’Agostino. Dopo i marmiferi, il Lecco dovrà sfidare un’altra formazione di alta classifica, il Renate attualmente terzo in classifica, sorpassato in seconda piazza dal Pontedera. Nelle ultime tre sfide contro Novara, Monza e Siena i brianzoli hanno messo in fila tre pareggi, dopo la clamorosa rimonta contro la capolista non è arrivato un successo contro i toscani, anche se la lotta per il primo posto sembra, nel girone A, ormai un soliloquio del Monza.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lecco Renate, oggi alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app Elevensports tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO RENATE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Lecco Renate, domenica 10 novembre 2019 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Il Lecco allenato da Gaetano D’Agostino schiererà un 4-3-3: Safarikas, Giudici, Malgrati, Merli, Capogna, Carissoni, Moleri, Bastrini, Pastore, Strambelli, Bobb. 3-5-2 per il Renate guidato in panchina da Aimo Diana: Satalino; Baniya, Teso, Possenti; Guglielmotti, Kabashi, Ranieri, Rada, Anghileri; Galuppini, Plescia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Lecco Renate la formazione ospite. Quota per la vittoria interna proposta a 3.10, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.00 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 3.20. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 2.30 l’over 2.5 e quotato 1.60 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA