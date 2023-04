Video/ Lech Poznan Fiorentina (1-4) gol e highlights: spettacolo viola (Conference)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECH POZNAN FIORENTINA: VIOLA AD UN PASSO DALLE SEMIFINALI

Andiamo a vedere il video gol e highlights di Lech Poznan Fiorentina, partita di andata dei quarti di finale di Conference League vinta in scioltezza dai toscani per 4-1. Una gara travolgente dei viola che dopo appena quattro minuti erano già avanti grazie alla rete di Cabral, abile a sfruttare una carambola tra il palo colpito da Nico Gonzalez e la schiena dell’estremo difensore polacco Bednarek. Al 19′ arriva il palo di Brekalo e dopo sessanta secondi anche la beffa: sponda di Ishak e tiro di controbalzo targato Velde per l’1-1. La Fiorentina non ci sta e al quarantunesimo Nico Gonzalez trova il modo di colpire di testa sfruttando un ottimo assist di Biraghi e riportando avanti la sua squadra.

Diretta/ Lech Poznan Fiorentina (risultato finale 1-4): viola spettacolare in Polonia

Nella ripresa bastano meno di quindici minuti alla Fiorentina per fare il 3-1, stavolta il gol e di Bonaventura che si avventa su una pallone respinto in area e con una conclusione potente la mette lì dove Bednarek non può nulla. Cinque giri di lancette ed è gioia personale anche per Ikone: l’ex Lille prende palla, trova uno spazio dove infilarsi, prende la mira e complice un Bednarek non troppo reattivo trova la strada spianata per il poker. La rete del 4-1 regala ai ragazzi di Italiano un’enorme ipoteca su quello che è il discorso qualificazione visto che al ritorno del Franchi la Fiorentina si può concedere il lusso di perdere anche con due gol di scarto. Ovviamente non sarà questo lo spirito che incarnerà una viola che nell’ultimo periodo sembra essere completamente rinata.

Probabili formazioni Lech Poznan Fiorentina/ Quote: Arthur Cabral è la certezza

VIDEO LECH POZNAN FIORENTINA: NICO SHOW, BIRAGHI E CABRAL SUPER

Difficile trovare un singolo migliore in campo in Lech Poznan Fiorentina visto che tutta la squadra viola ha offerto una prestazione meravigliosa. Nico Gonzalez ha mantenuto le promesse della vigilia e ha siglato la rete del momentaneo 2-1 dopo il pari dei polacchi che avevano così risposto all’ennesimo timbro di Cabral. Se il problema della Viola era la punta con l’ex Basilea ormai sembra quasi di partire sempre 1-0 in Europa visti i sei gol fin qui realizzati in Conference.

Positiva anche la gara del capitano Biraghi autore di una gara ordinata in difesa e pungente in attacco come in occasione dell’assist per il 2-1 di Nico. Rispondono presenti anche Bonaventura e Ikone: il primo, schierato titolare, trova il tris con un tiro dalla distanza mentre il francese entra nella ripresa e con un colpo da biliardo cala il poker. Buona prova anche di Mandragora che conferma il suo ottimo periodo in questo 2023 per l’ex Udinese e Torino.

Probabili formazioni Lech Poznan Fiorentina/ Diretta tv: Quarta squalificato

VIDEO FIORENTINA ROMA PRIMAVERA, IL TABELLINO

LECH POZNAN-FIORENTINA 1-4

RETI: 4′ Cabral (F), 20′ Velde (L), 41′ Nico Gonzalez (F9, 13′ st Bonavenutra (F), 18′ st Ikoné (F).

LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Satka, Milic, Rebocho; Kvekveskiri (30′ st Afonso Sousa), Karlstrom, Skoras (30′ st Ba Loua), Marchwinski, Velde; Ishak (31′ st Sobiech). A disp.: Holec, Douglas, Tsitaishvili, Gurgul, Amaral, Czerwinski. All. van den Brom.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora (40′ st Barak); González (6′ st Ikoné), Bonaventura (33′ st Castrovilli), Brekalo (40′ st Sottil); Cabral (33′ st Jovic). A disp.: Cerofolini, Saponara, Terzic, Venuti, Duncan, Igor, Kouamé. All. Italiano.

ARBITRO: Peljto (BIH)

AMMONITI: Ranieri (F).

© RIPRODUZIONE RISERVATA