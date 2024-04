DIRETTA/ Legnago Salus Alessandria video streaming tv: la prima volta fu all’andata (Serie C, 20 aprile 2024)

DIRETTA LEGNAGO SALUS ALESSANDRIA: IL TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Legnago Salus Alessandria, sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo l’unico precedente giocato tra queste due formazioni. Queste due squadre si sono affrontate solamente in una circostanza, stiamo parlando ovviamente della gara di andata giocata il 17 dicembre. Si trattava della diciottesima giornata del girone A di Lega Pro con le due formazioni che si sono affrontate per la prima volta in assoluto.

La sfida è terminata con un pareggio a reti bianche con il risultato di 0-0. Sfida contornata da diversi cartellini gialli, ben sei. Cinque per la squadra piemontese mentre uno per il Legnago. Quest’oggi si affrontano per la seconda volta all’interno della propria storia ed i punti in palio sono fondamentali per i biancazzurri nel tentativo di ottenere il quinto posto. (Marco Genduso)

DIRETTA LEGNAGO SALUS ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Una partita che non ha molto da dire ai fini della classifica, ma la diretta Legnago Salus Alessandria per i tifosi grigi rappresenta l’ultimo atto prima dell’inferno della Serie D e in molti non vorranno perderselo: per questo grazie a Sky i tifosi potranno guardare la partita in tv. Ma chi non avesse un televisore potrà comunque non perdersi lo spettacolo e vedere la diretta streaming video via internet di Legnago Salus Alessandria con l’app Sky Go e Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Un triste epilogo quello che andrà in scena tra Legnago Salus Alessandria, in diretta oggi sabato 20 aprile 2024 alle ore 18.30 in questa 37° giornata di Serie C. Malinconico addio per i grigi, già retrocessi matematicamente in Serie D in una caduta partita dalla retrocessione dalla B che era stata riconquistata dopo un lunghissimo digiuno: squadra in caduta libera dopo l’ennesima sconfitta subita in casa contro la Pro Patria.

Per quanto riguarda il Legnago Salus, nonostante una recente flessione i veronesi si confermano tra le squadre rivelazione del campionato, con i veronesi sconfitti nell’ultima trasferta di Novara ma ancora sesti in classifica e a una sola lunghezza dall’Atalanta U23. Con il ritorno alla vittoria ci sarebbe la possibilità dunque per il Legnago di migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica per provare a vivere i play off con un ruolo da protagonista.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS ALESSANDRIA

In attesa che inizi la partita vediamo insieme le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Alessandria. Partiamo dai padroni di casa del Legnago Salus allenato da Massimo Donati che metterà in campo il suo 11 titolare con un 3-4-1-2, a partire dal portiere Fortin; in difesa Sbampato, Baradji, Van Ransbeeck; in mezzo al campo Svidercoschi, Rocco, Zanetti, Motoc, Diaby sulla trequarti e Boci e Noce in avanti. Il povero Alessandria di Jonathan Binotto si scjiererà con un 4-3-3 con la testa ormai alla prossima stagione: Spurio; Rossi, Gega, Ciancio, Fiumanò; Nichetti, Soler, Pellitteri; Samele, Siafà, Gazoul.

LEGNAGO SALUS ALESSANDRIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Pare abbastanza scontato il pronostico della diretta Legnago Salus Alessandria e quindi una scommessa frutterà molto poco se punterete sulla formazione di casa. Ma diamo un occhio alle quote Snai: il successo del Legnago Salus è quotato a 1.30, il pareggio arriva a quota di 3.90, mentre una insperata vittoria dell’Alessandria è pagata ben 5.80.











