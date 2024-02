DIRETTA/ Legnago Salus Atalanta U23 video streaming tv: cosa successe all’andata? (Serie C, 26 febbraio 2024)

DIRETTA LEGNAGO SALUS ATALANTA U23: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Legnago Salus Atalanta U23, è una delle gare più interessanti di questo turno di campionato in quanto mette di fronte due squadre sorpresa dell’attuale raggruppamento. Alla luce della genesi molto recente del club ospite, il precedente giocato da queste due formazioni risulta essere appena uno.

Stiamo ovviamente parlando della gara di andata. Atalanta che riuscì ad avere la meglio nei minuti finali della partita grazie alla rete decisiva firmata dal calciatore classe 2003 Moustapha Cissè che riuscì a trovare il gol al novantunesimo minuto della partita. Cinque cartellini a condire i minuti regolamentari della sfida con i bergamaschi a ottenere il successo. Quella di oggi sarà la seconda sfida in assoluto tra queste due formazioni che si schierano rispettivamente al settimo e quinto posto della classifica. (Marco Genduso)

LEGNAGO SALUS ATALANTA U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Legnago Salus Atalanta U23 sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Legnago Salus Atalanta U23 e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Legnago Salus Atalanta U23, in diretta lunedì 26 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Veronesi lanciati da una eccezionale serie di quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta in casa contro il Fiorenzuola, che ha fatto salire il Legnago al settimo posto in classifica, in piena zona play off.

I bergamaschi saranno un ottimo banco di prova visto che l’Atalanta U23 ha da tempo trovato un’eccellente continuità, pareggiando in casa contro il Renate nel recuperò di mercoledì scorso e assestandosi al quinto posto in classifica: un successo al “Sandrini” permetterebbe ai giovani nerazzurri di sorpassare la Triestina e prendersi il quinto posto nella graduatoria del girone A.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS ATALANTA U23

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Atalanta U23, match che andrà in scena allo stadio Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Massimo Donati schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fortin; Pelagatti, Motoc, Noce; Travaglini, Martic, Viero, Ruggieri; Van Ransbeeck; Rocco, Giani. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Francesco Modesto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Vismara, Palestra, Berto, Bonfanti, Gyabuaa, Capone, Ghislandi, Jimenez, Ceresoli, Diao, Panada.

LEGNAGO SALUS ATALANTA U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Legnago Salus Atalanta U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











