Video/ Legnago Salus Giana Erminio (1-2) gol e highlights: decide Fall (7 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LEGNAGO SALUS GIANA ERMINIO: LA PARTITA

Colpo esterno della Giana Erminio sul campo del Legnago, la decide Fall con un gran gol. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Caferri! Giana Erminio avanti! Groppelli la mette in mezzo per Caferri che calcia e sigla. Svidercoschi controlla e calcia, bellissima la risposta di Zacchi. Rocco aggancia e calcia al limite, bravo Zacchi. Caferri crossa in mezzo per Barzotti, ottima la chiusura di Martic. Ripartenza degli ospiti, la sfera arriva a Verde che calcia, una deviazione per poco non supera Fortin. Termina la prima frazione di gioco.

Diretta/ Legnago Salus Giana Erminio (risultato finale 1-2): la decide Fall (Serie C, 7 ottobre 2023)

Svidercoschi si gira e calcia, la sfera sfiora il palo. Marotta per Fall, salva tutto Martic. Sambou! Pareggia il Legnago! Giani manda in porta il compagno di squadra dopo una bellissima giocata, in area calcia e supera Zacchi. Fumagalli riparte ed entra in area, il tiro non trova la porta. Fall! Gran gol per il sorpasso della Giana Erminio! Lancio di Lamesta con Fall che di testa in tuffo trova la rete del vantaggio. Termina il match.

VIDEO/ Giana Erminio Arzignano (risultato 0-1) gol e highlights: colpo esterno! (Serie C, 1 ottobre 2023)

IL TABELLINO DI LEGNAGO SALUS GIANA ERMINIO

Legnago Salus (3-4-1-2): Fortin; Noce, Martic (19’st Sambou), Zanandrea; Muteba, Casarotti, Viero (1’st Giani), Ruggeri (16’st Mazzali); Van Ransbeeck; Rocco, Svidercoschi (16’st Buric, dal 32’st Franzolini). A disp.: Tosi, Businarolo, Travaglini, Motoc, Pelagatti, Diaby, Sternieri, Svidercoschi, Tabué. All.: Donati.

Giana Erminio (3-4-2-1): Zacchi; Previtali, Piazza, Minotti; Caferri, Marotta, Ballabio (34’st Pinto), Groppelli (34’st Lamesta); Franzoni, Barzotti (10’st Fall); Verde (10’st T. Fumagalli).

A disp.: Pirola, G. Fumagalli, Messaggi, Corno, Ferrante. All.: Chiappella.

Diretta/ Giana Erminio Arzignano (risultato finale 0-1): colpaccio vicentino (Serie C, 30 settembre 2023)

Arbitro: Fabrizio Ramondino di Palermo (Masciale-Chiavaroli)

Reti: 9’pt Caferri (G); 22’st Sambou (L), 45’st Fall (G).

Note: spettatori 350. Ammoniti Martic (L), Caferri (G) e Van Ransbeeck.

Recupero: pt 2’, st 5’.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LEGNAGO SALUS GIANA ERMINIO













© RIPRODUZIONE RISERVATA