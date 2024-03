Video/ Legnago Salus Lumezzane (2-1) gol e highlights: Noce la ribalta all’ultimo istante (16 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LEGNAGO SALUS LUMEZZANE (2-1): LA PARTITA

Il Legnago Salus supera il Lumezzane all’ultimo istante grazie a Noce e continua la sua corsa ai play-off. Conclusione bellissima di Boci dal vertice dell’area alla mezzora, la sfera termina contro la traversa. Pesce commette fallo su Giani e viene ammonito. Van Ransbeeck serve Giani con uno schema su punizione, la sfera sfiora il palo. Ragazzetti ci prova da posizione defilata ma non trova la porta, la prima frazione termina a reti bianche.

Ad inizio seconda ripresa c’è il tiro di Motoc con la sfera che si abbassa all’improvviso, Filigheddu compie una grande parata e salva. Iori assiste di tacco Cali che entra in area e supera Fortin. Van Ransbeeck ci prova su punizione, palla alta. Fallo in area di Zanetti su Dalmazzi, il direttore di gara indica il dischetto. Rocco calcia e non sbaglia. All’ultimo istante Noce la ribalta. Da calcio d’angolo arriva il tocco decisivo.

Legnago Salus (3-4-1-2): Fortin; Sbampato, Motoc, Pelagatti (25’st Ruggeri); Zanetti, Diaby (1’st Noce), Baradji (25’st Mbakogu), Boci; Van Ransbeeck; Giani (31’st Sambou), Svidercoschi (15’st Rocco). A disp.: Businarolo, Tosi, Hadaji, Mazzali, Viero, Travaglini, Muteba, Zanandrea, Franzolini. All.: Donati.

Lumezzane (3-5-2): Filigheddu; Pisano, Dalmazzi, Pogliano; Regazzetti, Moscati, Pesce, Calì, Parodi; Capelli (43’st Spini), Iori (33’st Galabinov).

A disp.: Greco, Rizzo, Gerbi, Malotti, Basso, Poledri, Scremin, Cannavò, Tortelli. All.: Franzini.

Arbitro: Icobellis di Pisa (Cecchi-Cardinali).

Reti: 20’st Calì (Lum), 42’st Rocco (Leg) su rigore, 50’st Noce (Leg).

Ammoniti Diaby (L), Pesce (L), Pelagatti (L) e Pietrantonio, team manager del Legnago. Recupero: pt 0’, st 5’.

