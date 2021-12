Video/ Legnago Salus Pro Sesto (1-1) gol e highlights: al Sandrini è parità (Serie C)

VIDEO LEGNAGO SALUS PRO SESTO 1-1: PRIMO TEMPO

Termina 1-1 Legnago Salus Pro Sesto. Lo scontro salvezza della 17^ giornata del girone A di Serie C, si chiude quindi in parità, in gol Gomez e Capogna, come possiamo vedere nel video degli highlights. Un punto che non cambia la situazione di classifica di entrambe. Il Legnago Salus si porta a 15 punti, restando comunque in zona playout, una lunghezza in meno rispetto all’avversaria affrontata in questa giornata. Mentre la Pro Sesto va a 16 punti, rimanendo nelle zone calde di classifica. Andiamo a rivivere le emozioni dell’incontro.

Nel primo tempo, parte forte il Legnago Salus, che prova fin da subito a prendere il sopravvento sulla Pro Sesto. Il primo pericolo creato dai veneti arriva al 6′ minuto. Giacobbe serve in verticale Buric, l’attaccante porta palla, arriva al limite dell’area e calcia. Del Frate con buona reattività respinge la palla. Al 9′ si rinnova il duello Buric-Del Frate. L’attaccante del Legnago ci prova da calcio di punizione, il numero 1 della Pro Sesto riesce ancora a neutralizzare la conclusione. Al 31′ si fanno vedere gli ospiti. Ci prova Ghezzi con un tiro sul primo palo dopo un’azione personale, il tiro è però troppo strozzato. Al 33′ nuovo tentativo ospite. Ghezzi crossa al centro per Capogna, che davanti al portiere di casa, conclude alto. Al 43′ arriva il lampo del Legnago Salus. Sgarbi va via sulla fascia e serve al centro Juanito Gomez, che da pochi passi non sbaglia, è 1-0. Si chiude la prima frazione con il vantaggio della squadra di casa.

VIDEO LEGNAGO SALUS PRO SESTO 1-1: SECONDO TEMPO

Nella ripresa, la Pro Sesto torna in campo con un atteggiamento propositivo, vuole pareggiare la gara. Il primo tentativo arriva al 54′. Capogna tocca per Brentan, che arriva da dietro e scarica un tiro di prima intenzione, Enzo si allunga e manda la palla in corner. Il Legnago Salus prova a contenere gli ospiti, ma ci riesce fino al 62′. Maldini lancia lungo per Buongiorno, l’attaccante difende palla con il corpo e appoggia per l’accorrente Capogna. Il numero 20 controlla palla e batte Enzo con il mancino, 1-1 Pro Sesto.

Sul risultato di parità, le due squadre si allungano e provano a vincere la partita. Al 78′ ci prova la Pergolettese con il solito Buric. L’attaccante calcia dall’interno dell’area di rigore, ma scivola durante l’impatto con il pallone, che finisce quindi alto. Risponde la Pro Sesto all’80’. Tiro di Marchesi dalla distanza, che trova i guanti di Enzo. Al 93′, la Pergolettese ha il clamoroso match point. Errore della difesa ospite, la palla finisce a Yabre, che calcia debolmente, con la palla che finisce tra le braccia di Del Frate. Termina quindi in parità, il risultato finale è 1-1.

VIDEO LEGNAGO SALUS PRO SESTO 1-1: IL TABELLINO

RETI: 43′ Juanito Gomez (L), 62′ Capogna (PS).

LEGNAGO SALUS (4-3-3): Enzo; Ricciardi, Gasparetto, Stefanelli, Pitzalis; Antonelli, Salvi, Giacobbe; Sgarbi, Buric, Juanito Gomez. A disp. Corvi, Gasparini, Ambrosini, Bondioli, Muteba, Milani, Rossi, Yabre, Zanetti, Olivieri, Contini All. Giovanni Colella.

Pro Sesto (4-2-3-1):Del Frate; Maldini, Caverzasi, Pecorini, Mazzarani; Gattoni, Brentan; Ghezzi, Marchesi, Scapuzzi; Capogna A disp. Bagheria, Serra, Della Giovanna, Lucarelli, Marzupio, Capelli, Cerretelli, Gualdi, Buongiorno, Ferrero, Grandi, Motta All. Simone Banchieri.

