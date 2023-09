Video/ Legnago Salus Renate (1-0) gol e highlights: rete di Van Ransbeeck! (Serie C, 24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LEGNAGO SALUS RENATE: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Sandrini il Legnago Salus supera il Renate per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Donati provano a colpire subito al 3′ con una conclusione imprecisa di Giani e gli ospiti allenati da mister Pavanel replicano all’8′ con uno spunto di Sorrentino. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancoblu insistono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 39′ grazie alla rete messa a segno da Van Ransbeeck, su assist di Svidercoschi ed approfittando di un errore commesso da Mondonico.

Nel secondo tempo i nerazzurri suonano la carica con una girata imprecisa di Sorrentino al 53′ ma i veneti non rimangono a guardare e si fanno a loro volta sentire con Svidercoschi al 65′. Nell’ultima parte dell’incontro le pantere faticano a ripristinare l’equilibrio e rischiano nel recupero sul contropiede di Ruggeri al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gioele Iacobellis, proveniente dalla sezione di Pisa, oltre ad aver espulso mister Donati tra i padroni di casa all’84’, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Giani e Ruggeri da un lato, Maletic, Procaccio e Munaretti dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quinto turno di campionato permettono al Legnago Salus di salire a quota 7 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Renate non si muove, restando fermo a 8 punti.

TABELLINO

Legnago Salus-Renate 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 39′ Van Ransbeeck(L).

LEGNAGO (3-4-1-2) – Fortin, Noce, Martic, Zanandrea, Muteba, Casarotti, Viero, Ruggeri, Van Ransbeeck, Giani, Svidercoshi. All.: Donati.

RENATE (3-5-2) – Fallani, Possenti, Esposito, Maletic, Rolando, Baldassin, Mondonico, Tremolada, Auriletto, Bracaglia, Sorrentino. All.: Pavanel.

Arbitro: Gioele Iacobellis (sezione di Pisa).

Ammoniti: 22′ Maletic(R); 49′ Giani(L); 87′ Ruggeri(L); 87′ Procaccio(R); 90’+2′ Munaretti(R).

Espulsi: 84′ Donati(L).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LEGNAGO SALUS RENATE













