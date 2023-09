DIRETTA/ Legnago Salus Renate (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 24 settembre 2023)

DIRETTA LEGNAGO RENATE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta tra Legnago e Renate fa parte della batteria di incontri facenti parte della quinta giornata del campionato di Lega Pro girone A. Le due formazioni si sono affrontate solamente in due occasioni. Lo score vede in vantaggio il Renate con una vittoria e un pareggio. Per la formazione ospite sono 5 gol in due partite contro appena uno realizzato dai padroni di casa. La prima volta che le due formazioni si sono affrontate e stato nel campionato 2021-2022.

Video/ Renate Atalanta U23 (1-0) gol e highlights: Mondonico match-winner (20 settembre 2023)

La gara è terminata con il risultato di 4-0 per il Renate grazie alle reti realizzate da Galuppini, Chakir, Maistrello e Celeghin. Una sfida che non ha avuto momenti di equilibrio con il Renate che ha dominato l’incontro. Andò decisamente meglio nella gara di ritorno con il risultato di 1-1. Ad aprire le danze ancora una volta l’attaccante, oggi in forza al Cittadella, Maistrello. Chiuse sul pareggio il centrocampista Giacobbe. (Marco Genduso)

Video/ Trento Legnago Salus (1-1) gol e highlights: Petrovic risponde a Martic (20 settembre 2023)

LEGNAGO SALUS RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Legnago Salus Renate sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Legnago Salus Renate in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LEGNAGO SALUS RENATE: PER RISALIRE LA CORRENTE!

Legnago Salus Renate, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. I veronesi nel turno infrasettimanale sono riusciti a lanciare un segnale dopo due sconfitte consecutive, tornando a muovere la classifica con un pari in casa del Trento, importante anche per l’ottimo stato di forma della formazione gialloblu.

Diretta/ Renate Atalanta U23 (risultato finale 1-0): decide Mondonico (Serie C, 20 settembre 2023)

Il Renate ha confermato la sua solidità battendo in casa l’Atalanta U23, successo di misura senza subire gol con la difesa delle Pantere che ha finora incassato solamente una rete nel suo cammino in campionato, con 8 punti nelle prime 4 partite. Legnago Salus e Renate tornando ad affrontarsi in casa del club veronese in una partita di campionato dopo l’ultimo precedente del 13 marzo 2022, terminato con un pareggio col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS RENATE

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Renate, match che andrà in scena allo stadio Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Massimo Donati schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fortin; Pelagatti, Martic, Noce; Muteba, Viero, Casarotti, Mazzali; Van Ransbeeck, Svidercoschi, Rocco. Risponderà il Renate allenato da Massimo Pavanel con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fallani; Possenti, Auriletto, Alcibiade, Bracaglia; Baldassin, Gasperi, Garetto; Rolando, Sorrentino, Procaccio.

LEGNAGO SALUS RENATE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Legnago Salus Renate, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA