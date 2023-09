Video/ Legnago Virtus Verona (1-4) gol e highlights: derby senza storia (Serie C, 17 settembre 2023)

VIDEO LEGNAGO SALUS VIRTUS VERONA

Il derby tra Legnago e Virtus Verona viene vinto dalla compagine ospite che domina e cala un bel poker. I padroni di casa nel finale siglano la rete della bandiera. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Baradji parte in contropiede e calcia, sfera fuori. Zarpellon aggancia e calcia, palla fuori di poco. Ruggeri per Van Ransbeeck, Sibi salva in calcio d’angolo. Conclusione di Rocco, deviazione che per poco non sorprende Sibi. Abbiamo superato la mezzora di gioco, il derby resta sempre sullo zero a zero. Danti prova a servire Gomez, esce con i tempi giusti Fortin. Rocco calcia bene da fuori area, Sibi devia la sfera in calcio d’angolo. Termina la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

Demirovic entra in area e calcia, il suo tiro sfiora la traversa, Virtus Verona pericolosa. Casarotto! La sblocca la Virtus Verona! Il centravanti aggancia, finta e poi tiro che supera Fortin, gran gol. Gomez! Raddoppia la Virtus Verona! Danti parte in contropiede e serve il compagno di squadra, Gomez calcia e sigla. Martic ci prova su punizione ma centra la traversa! Cabianca! Cala il tris la Virtus Verona! Cross di Casarotto per il terzino che probabilmente chiude il derby. Pochi minuti alla fine di un match che ormai non ha più nulla da dire. Menato! Arriva il poker della Virtus Verona! Manfrin pesca da punizione Menato che deposita in rete! Svidercoschi! Arriva il gol della bandiera del Legnago! Lancio lungo per Svideroschi che entra in area e sigla. Termina il match.

IL TABELLINO

Legnago Salus (4-2-3-1): Fortin; Pelagatti, Martic, Noce, Ruggeri (17’st Mazzali); Casarotti, Baradji; Sambou (17’st Muteba), Van Ransbeeck (17’st Svidercoschi), Buric (17’st Giani); Rocco (38’st Tabué).

A disp.: Businarolo, Tosi, Viero, Motoc, Travaglini, Diaby, Sternieri, Zanandrea, Franzolini, Mbakogu.

All.: Donati.

Virtus (4-3-1-2): Sibi; Cabianca, Ruggero, Faedo, Daffara; Demirovic (40’st Begheldo), Metlika, Zarpellon (30’st Manfrin); Danti (37’st Toffanin); Casarotto (37’st Ambrosi), Gomez (30’st Menato).

A disp.: Zecchin, Voltan, Mazzolo, Cellai, Mehic, Ntube, Zigoni, Lodovici. All.: Fresco.

Arbitro: Gianluca Catanzaro di Catanzaro (Andreano-Farina).

Rete: 7’st Casarotto (V), 10’st Gomez (V), 18’st Cabianca (V), 40’st Menato (V), 42’st Svidercoschi (L). Note: espulso dalla panchina Luca Mayate, collaboratore tecnico del Legnago. Ammoniti Martic (L), Pelagatti (L), Daffara (V), Casarotto (V). Recupero: pt 1’, st 4.















