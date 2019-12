Video/ Leicester Liverpool (0-4): gol e highlights, Klopp è incontenibile

Partita a senso unico al King Power Stadium con il Liverpool che travolge il Leicester a domicilio, eccovi dunque gol e highlights nel video Leicester Liverpool: con una partita in meno disputata rispetto ai rivali, i Reds si ritroverebbero a +11 sul secondo posto se il Manchester City battesse il Wolverhampton nel posticipo. La vittoria di stasera sembra dunque una sorta di ipoteca sulla Premier League. Il match inizia col Liverpool subito pericoloso, Salah spreca un’ottima chance, mentre il Leicester vive solo di qualche fiammata di Tielemans. Il risultato si sblocca al 31′ con una grande discesa di Alexander-Arnold, assolutamente incontenibile, che serve Firmino, preciso e puntuale nel suo colpo di testa ravvicinato. CLICCA QUI PER IL VIDEO LEICESTER LIVERPOOL

VIDEO LEICESTER LIVERPOOL: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la pressione degli uomini di Jurgen Klopp non cala e al 26′ un fallo di mano di Soyuncu regala agli ospiti il rigore del raddoppio, trasformato con freddezza da Milner. Per il Leicester, praticamente mai pericoloso nel corso della partita con Vardy sempre isolato in avanti, è il colpo del ko e il Liverpool può dilagare nella parte conclusiva dell’incontro: al 29′ Firmino ha firmato la doppietta personale ancora su assist dello scatenato Alexander-Arnold, quindi è arrivato il poker definitivo al 33′ con Mané che ha messo proprio Alexander-Arnold nella condizione di coronare con un gol la sua strepitosa prestazione. Per il Liverpool è la nona vittoria consecutiva in Premier League, un successo che può costare il secondo posto al Leicester se domani il City vincesse al Molineux.

