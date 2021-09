Video/ Leicester Manchester City (0-1): gol e highlights. Bernardo Silva decisivo

Vince il Manchester City al King Power Stadium contro un Leicester coriaceo e sospinto da un grande pubblico. A decidere è un gol di Bernardo Silva nella ripresa, bravo e fortunato a sfruttare una deviazione di Soyuncu su una conclusione da fuori area di Cancelo. Il tiro ravvicinato dal basso verso l’alto ha trafitto inesorabilmente Schmeichel, tra i migliori delle Foxes. Il portoghese, a lungo sul mercato, ha giocato un’ottima partita e ha sfogato tutta la sua gioia sotto la curva dei tanti tifosi accorsi da Manchester. Nel primo tempo, gli uomini di Guardiola hanno condotto il gioco, andando vicino alla rete in almeno tre occasioni, ma trovando sulla propria strada sempre il corpo del portiere danese, bravo soprattutto a respingere un colpo di testa a botta sicura di Gabriel Jesus, proprio nei primi minuti di gara. Il Leicester ha risposto con una grande opportunità per Barnes, chiuso però da un’uscita bassa di Ederson, che, nell’occasione, si fa anche male, andando in collisione con il centrocampista inglese. Labbro spaccato, rapido cambio di maglia sporca di sangue e il portiere brasiliano è pronto a ripartire.

DIRETTA/ Leicester Manchester City (risultato finale 0-1): festeggia Guardiola!

DAL GOL ANNULLATO A VARDY AL VANTAGGIO DI BERNARDO

Nella ripresa, il Leicester aveva anche trovato la via della rete, ma Vardy si è visto spegnere l’urlo in gola dal segnalinee che lo ha pescato di poco in fuorigioco sull’assist di Ndidi. Poco dopo, il gol del City che ha deciso la gara. Sofferenza finale, però, per gli uomini di Guardiola, che, dopo l’ingresso dell’ex Iheanacho hanno rischiato di subire il pareggio. Un suo colpo di testa ha sfiorato, infatti, il palo a Ederson fuori causa. Nel finale, in contropiede, il City avrebbe potuto anche raddoppiare con Fernandinho e Grealish, ma sarebbe stata una punizione troppo pesante per i ragazzi di Rodgers, che sono usciti dal campo senza punti, ma tra gli applausi dei loro tifosi.

