Video/ Lens Torino (0-0) gol e highlights: Juric non va oltre il pareggio (2 agosto 2023)

Video Lens Torino che racconta la sfida che pone di fronte da una parte i francesi giallorossi che il prossimo anno giocheranno la prossima Champions League ed i granata del tecnico Jurić alla ricerca di un posizionamento in Europa. Il Torino è da poco tornato dal ritiro a Pinzolo, località del Trentino dove ha giocato contro il Modena in amichevole. I ritmi sono subito molto alti con i francesi che cercano di impostare ed imporre il proprio gioco ma è la squadra del tecnico croato che si fa vedere in avanti con una buona trama offensiva. Calcio di punizione per il Lens, che però viene respinto sulla barriera, niente da fare per i giallorossi. Inizia il secondo tempo con il cambio per mister Jurić che inserisce Radonjic.

L’ex calciatore del Marsiglia si fa subito vedere in avanti e cerca di seminare scompiglio all’interno dell’area di rigore avversaria senza però trovare l’occasione per colpire il portiere avversario. Tra i più pericolosi c’è Frankowski. L’esterno della formazione francese, entrato il secondo tempo, cerca subito di seminare scompiglio attraverso dei cross pericolosi che partono dalla fascia sinistra. Il Torino di Juric ci si chiude bene e non rischia nulla. Nel secondo tempo entra anche Pietro Pellegri ma non riesce a trovare la gioia del goal e si becca anche un cartellino giallo. Nel finale di partita nulla da segnalare con le due formazioni che si accontentano di un pareggio in vista dei prossimi impegni delle due formazioni. Da segnalare il forfait per Zima, entrato nel secondo tempo.

LENS (FRA): Samba B. (Portiere), Costa D. (dal 17′ st Fulgini A.), Danso K., Diouf A. (dal 23′ st Thomasson A.), Guilavogui M. (dal 34′ st Cortes O.), Haidara M., Le Cardinal J. (dal 23′ st Frankowski P.), Machado D. (dal 23′ st Gradit J.), Medina F. (dal 34′ st Khusanov A.), Sotoca F. (dal 34′ st Sishuba A.), Spierings S. (dal 17′ st Abdul Samed S.). A disposizione: Abdul Samed S., Cortes O., El Aynaoui N., Frankowski P., Fulgini A., Gradit J., Khusanov A., Leca J. (Portiere), Pandor Y. (Portiere), Sishuba A., Sylla F., Thomasson A. Allenatore: Haise F..

TORINO (ITA): Gemello L. (Portiere), Buongiorno A., Ilic I. (dal 29′ st Gineitis G.), Karamoh Y. (dal 1′ st Radonjic N.), Ricci S. (dal 1′ st Tameze A.), Rodriguez R. (dal 12′ st Bayeye B. J.), Sanabria A. (dal 11′ st Pellegri P.), Schuurs P., Seck D. (dal 29′ st Verdi S.), Singo S. (dal 11′ st Zima D.), Vojvoda M.. A disposizione: Bayeye B. J., Brezzo M. (Portiere), Dellavalle A., Dembele A., Gineitis G., Ilkhan E., N’Guessan A., Pellegri P., Popa M. (Portiere), Radonjic N., Savva Z., Silva J., Tameze A., Verdi S., Zima D. Allenatore: Juric I..

