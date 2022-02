VIDEO LETTERA AL DI LÀ DAL MARE MASSIMO RANIERI/ Canzone Sanremo 2022: emigrazione…

Il video della canzone “Lettera al di là dal mare” di Massimo Ranieri a Sanremo 2022

Uno dei grandi ritorni di questa edizione di Sanremo 2022 è stato quello di Massimo Ranieri, tornato palco dell’Ariston 25 anni con la canzone “Lettera al di là del mare” (guarda il video qui sotto) dopo la sua ultima esperienza come concorrente. Il cantante campano ha scritto una vera e propria poesia in musica. La canxone “Lettera al di là del mare” è una canzone delicata, che tratta un tema importante come quello dell’emigrazione. Come ha raccontato lo stesso cantante “parla di un tema non attuale, ma universale, purtroppo, da tempo: l’emigrazione”.

La canzone “Lettera al di là dal mare”, seppur non scritta da Massimo Ranieri, racconta in parte la sua storia: “Anche io, tredicenne, mi sono perso a guardare il mare dal ponte di una gigantesca nave che mi portava in America, guardavo quel mare immenso che si fondeva con il cielo, che mi sembrava infinito e che mi stava conducendo verso una vita nuova, una realtà diversa da quella che avevo vissuto fino ad allora”. Il testo è molto attuale, seppur con un arrangiamento che ricorda certamente una musica non particolarmente moderna: “Noi troppo spesso dimentichiamo la nostra storia, ma dimentichiamo anche che per tutti quelli che affrontano il mare oggi, l’America siamo noi, la speranza di un’altra vita è legata all’arrivare sulle nostre coste”.

Video canzone “Lettera al di là dal mare” di Massimo Ranieri a Sanremo 2022: i numeri

Il video ufficiale di “Lettera al di là dal mare”, che al contrario di quelli degli altri cantanti non è un vero e proprio video girato ma un fermo immagine con la copertina del brano e la musica, conta quasi 160 mila visualizzazioni. Non essendo un brano particolarmente affine ad un pubblico giovanile, non ha ottenuto un successo importante su YouTube il video di “Lettera al di là del mare”, come dimostrano appunto i numeri. Leggermente meglio, invece, il video di “Lettera al di là del mare” di Massimo Ranieri pubblicato dall’account ufficiale Rai relativo all’esibizione del cantante nel corso di Sanremo 2022. Il video in questione è stato visualizzato da quasi 800 mila persone. Numeri migliori, dunque, rispetto a quello ufficiale.

Per quanto riguarda invece i passaggi in radio, Massimo Ranieri con la sua “Lettera al di là dal mare” si posiziona 15esimo. Il suo brano è stato infatti trasmesso da 112 emittenti con 681 passaggi dalla pubblicazione del singolo.

Sanremo 2022, rivedi il video della canzone “Lettera al di là dal mare” di Massimo Ranieri





