La diretta Lille Real Madrid ha inizio alle ore 21.00 e sarà un esame importante in terra francese per i campioni d’Europa in carica. Nella Liga la squadra di Ancelotti viene dalla tumultuosa sospensione del derby con l’Atletico per lancio di oggetti in campo, mentre in Europa il cammino è iniziato con una sofferta vittoria contro lo Stoccarda, maturata negli ultimi minuti del match.

DIRETTA/ Atletico Madrid Real Madrid (risultato finale 1-1): Correa risponde a Militao (29 settembre 2024)

Il Lille negli ultimi anni è stata una delle squadre più capaci di lanciare talenti a livello europeo, l’avvio stagionale è stato complicato anche in Ligue 1 anche se l’ultimo tris al Le Havre ha garantito un balzo importante in classifica. Anche in Champions subito difficoltà per i francesi, battuti in Portogallo dallo Sporting con un secco 2-0 in una partita segnata dall’espulsione di Angel Gomes nel primo tempo.

Diretta/ Sporting Lisbona Lille (risultato finale 2-0): lusitani ok con l'uomo in più! (17 settembre 2024)

DIRETTA LILLE REAL MADRID: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Per non perdere la sfida dei campioni in carica della Champions, sarà necessario abbonarsi a Sky o al servizio streaming NOW TV, che trasmetteranno la diretta Lille Real Madrid. In alternativa, sarà possibile seguire il match con noi attraverso una diretta testuale, che vi aggiornerà in tempo reale sulle azioni più importanti dell’incontro.

LILLE REAL MADRID: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle scelte dei tecnici, per quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni della diretta Lille Real Madrid. Il Lille scenderà in campo con un 5-4-1 con Chevalier in porta, Santos e Bakker saranno gli esterni laterali di fascia con Meunier, Diakité e Alexsandro che saranno i tre centrali di difesa. A centrocampo Zhegrova e Sahraoui saranno i laterali mentre André e Cabella si muoveranno centralmente, David sarà come sempre il riferimento offensivo in attacco. Per il Real Madrid 4-4-2 tipicamente “ancelottiano” con Lunin in porta e una difesa a quattro compsota da Lucas Vázquez, Rüdiger, Éder Militão e Mendy. A centrocampo Valverde e Arda Güler laterali di fascia mentre Tchouameni e Camavinga si muoveranno in zona centrale, in attacco Rodrygo e Vinícius Júnior faranno tandem insieme.

Diretta/ Real Madrid Stoccarda (risultato finale 3-1): Rudiger-Endrick! (17 settembre 2024)

LILLE REAL MADRID: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Spagnoli nettamente favoriti stando alle quote proposte dalle principali agenzie di scommesse per la diretta Lille Real Madrid. La vittoria interna del Lille viene quotata 5.50, la quota per il pareggio viene proposta a 4.25 mentre la quota relativa alla vittoria esterna del Real Madrid si abbassa a 1.55.