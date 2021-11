Video/ Lille Salisburgo (1-0) highlights e gol: David lancia i campioni di Francia

Dopo quanto accaduto domenica scorsa al Parc OL tra Lione e Marsiglia, con il match sospeso dopo pochi minuti per il lancio di una bottiglia d’acqua in testa a Payet, si temeva che i tifosi francesi potessero inscenare nuovamente il caos al Pierre Mauroy dove invece per fortuna non è successo niente di eclatante, con la vittoria di misura del Lille che batte il Salisburgo per 1-0 salendo così al primo posto nel gruppo G di Champions League. Per la qualificazione agli ottavi di finale bisognerà però fare risultato contro il Wolfsburg che al momento è ultimo in classifica ma in caso di vittoria può ancora sperare nel passaggio del turno, tutto è ancora in bilico e anche la squadra di Jaissle non è assolutamente tagliato fuori dai giochi, a patto di avere la meglio sul Siviglia.

Il girone di gran lunga più equilibrato, niente a che vedere con quello di Chelsea e Juventus dove lo Zenit e il Malmoe sembrano squadre di dilettanti allo sbaraglio – e forse lo sono davvero se rapportate ai campioni d’Europa. L’episodio decisivo arriva alla mezz’ora del primo tempo quando Burak Yilmaz ubriaca la difesa avversaria e confeziona un assist perfetto a David (capocannoniere della Ligue 1 con 10 gol all’attivo) che a quel punto deve solo buttarla dentro. Gli ospiti giocano meglio ma creano pericoli solamente su calcio piazzato con uno specialista come Wober che non riesce a scavalcare la barriera e a impensierire il portiere Grbic che entra in azione solamente per anticipare l’accorrente Ulmer. Nella ripresa il copione non cambia con il Salisburgo a caccia del pareggio ma che concede un mucchio di spazi in contropiede al LOSC che sfiora il raddoppio con il solito Yilmaz (il turco sfiora l’incrocio dei pali su punizione) e Renato Sanches che calcia malissimo dal limite. I tre punti vanno quindi ai campioni di Francia ma ogni verdetto definitivo è rimandato a tra due settimane.

VIDEO LILLE SALISBURGO 1-0, IL TABELLINO

LILLE-SALISBURGO 1-0 (1-0)

LILLE (4-4-2): Grbic; Zeki Celik, Fonte, Tiago Djaló, Reinildo; Weah (84′ Yusuf Yazici), Renato Sanches, Xeka, Bamba; Burak Yilmaz (70′ Onana), David (90’+3′ Lihadji). All. Jocelyn Gourvennec.

SALISBURGO (4-4-2): Kohn; Kristensen, Onguéné, Wober, Ulmer; Sucic (59′ Capaldo), Camara, Aaronson (85′ Kjaergaard), Seiwald (85′ Bernardo); Sesko (59′ Adamu), Adeyemi. All. Matthias Jaissle.

ARBITRO: Anthony Taylor (ENG).

AMMONITI: 8′ Kristensen (S), 14′ Tiago Djaló (L), 35′ Seiwald (S), 67′ Xeka (L), 90′ Kjaergaard (S), 90’+5′ Bamba (L), 90’+6′ Adeyemi (S).

RECUPERO: 2′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 31′ David (L).

