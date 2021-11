DIRETTA LILLE SALISBURGO/ Video streaming tv: Anthony Taylor dirige la sfida

DIRETTA LILLE SALISBURGO: L’ARBITRO

Soffermiamoci sugli arbitri per la diretta di Lille Salisburgo. Alla guida troveremo l’inglese Anthony Taylor aiutato dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Il quarto uomo sarà Darren England con var Chris Kavanagh e Avar l’italiano Marco Di Bello. Taylor è nato a Manchester il 20 ottobre del 1978. Ha esordito in Premier League il 3 febbraio del 2010 dirigendo la delicata sfida tra Fulham e Portsmouth. Nel 2013 è diventato un arbitro internazionale dirigendo la sfida Giamaica Egitto terminata 2-2. La prima sfida internazionale tra club ci porta invece all’agosto successivo quando dirige al sfida tra i polacchi dello Slak Wroclaw e i belgi del Club Brugge.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID MILAN/ Diretta tv: Griezmann è disponibile

Si tratta di un arbitro piuttosto fiscale, stranamente non in linea con quello che fanno i suoi colleghi britannici abituati a far correre molto di più. Basti pensare che in 613 partite ha tirato fuori 2079 cartellini gialli. Non ama molto usare il rosso però con le espulsioni dirette che sono 64 e quelle per doppio giallo 49. Si tratta di un arbitro dalla buona personalità che però molto spesso è stato protagonista anche di qualche scivolone con prestazioni al di sotto delle aspettative in match importanti.

DIRETTA YOUNG BOYS ATALANTA/ Video streaming tv: al Wankdorf arbitra Daniel Siebert

DIRETTA LILLE SALISBURGO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lille Salisburgo sarà sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la partita di Champions League sarà quindi riservato ai soli abbonati (come tutte le sfide tra squadre straniere in questa competizione), che potranno seguire questo match anche tramite il servizio di diretta streaming video. Basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare l’applicazione Sky Go, inserendo i dati del proprio abbonamento.

LILLE SALISBURGO: SCENARIO APERTISSIMO!

Lille Salisburgo sarà diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor: alle ore 21:00 di martedì 23 novembre lo stadio Pierre Mauroy ospita la partita valida per la 5^ giornata nel gruppo G di Champions League 2021-2022. Il girone si presentava come equilibrato, e sta rispettando le premesse: il Salisburgo capolista è caduto nell’ultimo turno contro il Wolfsburg, e di conseguenza si è rimesso tutto in discussione perché ora i tedeschi si sono portati a due punti dalla capolista, che ha bisogno di tornare a marciare ma sa che questa trasferta sarà complessa.

DIRETTA SIVIGLIA WOLFSBURG/ Video streaming tv: partita affidata a Cuneyt Cakir

Il Lille invece ha fatto il colpo grosso, andando a vincere a Siviglia: da ultimo in classifica il club campione di Francia si ritrova improvvisamente secondo (insieme al Wolfsburg, appunto) e dunque con la piena possibilità di volare agli ottavi. Vincere questa sera non sancirebbe la qualificazione ma avvicinerebbe non poco i transalpini; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Lille Salisburgo, ora aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE SALISBURGO

Per Jocelyn Gourvennec ci sono due squalificati in Lille Salisburgo: si tratta di Benjamin André e Ikoné, titolarissimi nella squadra francese. Per sostituirli il tecnico pensa dunque ad Angel Gomes (o Niasse) per il centro del campo, con la conferma ovviamente di Xeka, mentre a destra potrebbe agire Lihadji, che è il sostituto naturale. L’alternativa è l’arretramento di David in mediana (sempre esterno) con Burak Yilmaz e Yazici titolari davanti; Timothy Weah giocherà come laterale a sinistra, in difesa José Fonte e Djaló davanti a Grbic con Celik e Bradaric in qualità di terzini.

Nel Salisburgo, Matthias Jaissle se la dovrebbe giocare con il rombo di centrocampo: Mohamed Camara vertice basso, Aaronson invece il trequartista a supporto dei due attaccanti che saranno ancora una volta Adeyemi e Okafor. A completare il centrocampo avremo le due mezzali Sucic e Seiwald, insidiati da Kjaergaard che darebbe una dimensione più offensiva alla squadra austriaca; nel reparto arretrato invece avremo Onguéné e Wober a formare la coppia centrale davanti al portiere Kohn, con Kristensen e Ulmer come sempre schierati sugli esterni bassi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo consueto pronostico: aspettando la diretta di Lille Salisburgo vediamo allora quali siano le quote previste dal bookmaker per la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 2,45 volte la giocata; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,30 volte quanto messo sul piatto, infine con il segno 2 per il successo degli ospiti la vincita ammonterebbe a 2,90 volte l’importo investito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA