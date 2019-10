Video/ Lille Valencia (1-1): highlights e gol. Ikone trova il pareggio al 95′!

Il video con i gol e gli highlights di Lille-Valencia 1-1 ci mostra le fasi salienti della partita valevole per il gruppo H di Champions League. Al Mauroy arriva un pareggio che probabilmente scontenta tutti, a cominciare dai padroni di casa che in effetti cancellano lo zero in classifica ma restano all’ultimo posto, ben lontani da Ajax e Chelsea che guidano il girone con 6 punti; gli ospiti perdono contatto dal duo di testa dopo essersi fatti raggiungere al 95′ e aver assaporato a lungo il successo che stava per maturare grazie al gol di Cheryshev che a metà del secondo tempo era riuscito a battere Maignan e a portare in vantaggio i blanquinegres. La formazione di Galtier, che nella prima frazione di gioco aveva anche colpito una traversa con Yazici, non ci sta a perdere la terza gara di fila in Europa e nel finale si riversa in avanti con i nuovi entrati Remy e Ikoné che con la loro freschezza mettono seriamente alle corde i difensori avversari. A farne maggiormente le spese è Diakhaby che rimedia due cartellini gialli e lascia il Valencia in dieci a pochi minuti dal novantesimo. Nel recupero, con l’uomo in più, il numero 10 del LOSC pesca il coniglio dal cilindro e a pochi secondi dal triplice fischio procura un enorme dispiacere a Celades e ai suoi ragazzi che probabilmente erano già convinti di uscire dal campo con i tre punti in tasca. Invece il cammino del club spagnolo si complica non poco, perché da qui in avanti dovrà fare più punti dei blues di Lampard e dei lancieri di Ten Hag se vuole sperare ancora nel passaggio del turno. Il Lille è decisamente la squadra più debole di questo raggruppamento e gli servirà un miracolo anche solo per proseguire l’avventura in Europa League.

IL TABELLINO

LILLE-VALENCIA 1-1 (0-0)

LILLE (4-1-4-1): Maignan; Zeki Celik, Fonte, Tiago Djalo (87′ Bamba), Bradaric; Gabriel; Yusuf Yazici (71′ Rémy), André, Soumaré, Araujo (65′ Ikoné); Osimhen. All. Christophe Galtier.

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Gabriel, Diakhaby, Jaume Costa; Coquelin, Parejo, Kondogbia (46′ Soler), Cheryshev (87′ Garay); Maxi Gomez, Gameiro (65’Lee). All. Albert Celades.

ARBITRO: Deniz Aytekin (GER).

AMMONITI: Celik (L), Araujo (L), Tiago Djalo (L), Maxi Gomez (V), Gabriel (L).

ESPULSO: 84′ Diakhaby (V) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2′ pt e 8′ st.

MARCATORI: 63′ Cheryshev (V), 90’+5′ Ikoné (L).

