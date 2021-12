Video/ Lipsia Manchester City (2-1) gol e highlights: tedeschi in Europa League!

VIDEO LIPSIA MANCHESTER CITY 2-1: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 2-1 Lipsia Manchester City. Nella gara valevole per la sesta e ultima giornata del Girone A di UEFA Champions League, a conquistare il successo è la squadra tedesca grazie ai gol di Szoboszlai e André Silva, a cui ha risposto nel finale Mahrez, reti che possiamo vedere nel video degli highlights. Successo fondamentale per il Lipsia, che grazie ai tre punti centra la qualificazione in Europa League. Il club tedesco chiude il girone con 7 punti, in terza posizione. Per il Manchester City è una sconfitta indolore, con i Citizens già certi del primo posto e della conseguente qualificazione alla fase successiva della massima competizione europea. Andiamo a rivivere le emozioni della partita.

Il primo tempo si apre con una fase di studio da parte delle due squadre, con il gioco che si sviluppa principalmente a centrocampo. Nel primo quarto d’ora è il Manchester City a gestire il possesso palla, con il Lipsia che prova a sfruttare le ripartenze. Il primo squillo del match arriva al 16′ ed è di marca tedesca. Incursione in area di Laimer, che arriva in buona posizione e calcia, trovando la risposta di Steffen. Il City risponde subito con la conclusione di De Bruyne, che si spegne fuori. Al 24′ si accende la partita. Laimer pesca l’inserimento in verticale di Szoboszlai, che salta il portiere e deposita in rete, 1-0. Al 39′ il City sfiora il pareggio. Sugli sviluppi di un corner, Aké colpisce di testa, con la palla che termina alta sopra la traversa. Al 39′ miracolo di Steffen. Torre aerea di Szoboszlai per André Silva che da pochi passi trova la risposta dell’estremo difensore del City. Al 41′ gran botta di Foden che si stampa in pieno sul palo. Chiude il primo tempo, la punizione di De Bruyne respinta da Gulacsi.

VIDEO LIPSIA MANCHESTER CITY 2-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, il Manchester City si riversa in avanti con l’obiettivo di ristabilire la parità nel punteggio. Il Lipsia con ottima organizzazione difensiva non lascia spazi agli inglesi e prova a sfruttare le situazioni di contropiede. Dopo un quarto d’ora di giro palla inoffensivo della squadra di Guardiola, al 71′ arriva la stoccata dei tedeschi. Ripartenza fulminea di Forsberg, che arriva in area di rigore e appoggia per l’accorrente André Silva. Preciso destro che batte Steffen, è 2-0. Le due reti di svantaggio svegliano il Manchester City, che al 77′ accorcia le distanze.

Cross di Zinchenko per l’appostato in area, Mahrez. L’algerino con un colpo di testa batte Gulacsi, 2-1 e partita riaperta. I Citizens ci provano ma non riescono a sfondare e all’83’ Walker si fa espellere. Il difensore inglese colpisce con un calcione da dietro André Silva, l’arbitro estrae il cartellino rosso, City in dieci uomini. All’86’ De Bruyne fa tremare il Lipsia con una bordata dalla distanza che fa la barba al palo. E’ l’ultima occasione della partita, che si conclude quindi con la vittoria per 2-1 del Lipsia e la conseguente qualificazione in Europa League.

VIDEO LIPSIA MANCHESTER CITY 2-1: IL TABELLINO

RETI: 24′ Szoboszlai (L), 71′ A. Silva (L), 77′ Mahrez (MC).

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Gvardiol, Angelino; Kampl, Laimer; Nkunku, Szoboszlai, Forsberg; André Silva. All. Beierlorzer.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen; Walker, Stones, Ake, Zinchenko; Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Foden, Grealish. All. Guardiola.

