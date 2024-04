Video lite Francesco Benigno: perché è stato squalificato all’Isola dei Famosi 2024?/ Luxuria: “Lo mostriamo”

Francesco Benigno, perché è stato squalificato all’Isola dei Famosi 2024? Finalmente in video in diretta

Mediaset e L’Isola dei Famosi 2024 hanno deciso: sarà ufficialmente svelato cosa ha causato la squalifica di Francesco Benigno. L’annuncio è arrivato nel corso della sesta diretta del reality, quando Vladimir Luxuria ha annunciato che, durante la diretta, verrà mostrato al pubblico il fatidico video della lite che ha portato alla squalifica di Francesco Benigno. Un annuncio che arriva poco tempo dopo l’intervista rilasciata dalla conduttrice al Corriere di Foggia, che le ha appunto chiesto chiarimenti sulla cacciata di Benigno e sul perché non è stato mostrato al pubblico il video incriminato.

“Lui continua a replicare con dirette Instagram. Io volevo chiudere. Se lui ci tiene a riaprire il dossier, a questo punto vorrei che il pubblico vedesse come si è comportato. Ma non è una decisione che posso prendere io.” sono state le parole di Luxuria.

Video Francesco Benigno squalifica all’Isola dei Famosi 2024 arriva su Canale 5

Pur volendo mostrare al pubblico il video di Francesco Benigno, quello che ha poi portato alla squalifica, Vladimir Luxuria ha fatto intendere che non fosse una sua decisione quella di evitare di mandarlo in onda. A poche ore da queste dichiarazioni, ecco però la sorpresa: il video non sono verrà mostrato al pubblico, ma verranno anche fatti tutti i chiarimenti del caso su Benigno. Non resta che scoprire le immagini che da giorni fanno discutere il pubblico dell’Isola dei Famosi 2024 e, soprattutto, quale sarà la reazione del diretto interessato, che finora ha sempre fatto sentire la sua voce.

