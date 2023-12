Video/ Liverpool Arsenal (1-1) gol e highlights: Salah risponde a Gabriel! (Premier League, 23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LIVERPOOL ARSENAL: LA SINTESI

Ad Anfield le squadre di Arsenal e Liverpool si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Arteta partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 4′, come confermato anche dal VAR, grazie alla rete messa a segno da Gabriel con un colpo di testa sugli sviluppi del calcio di punizione di Odegaard.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Klopp reagiscono affacciandosi in avanti con Salah al 14′ e trovando poi il gol del paeggio proprio con lo stesso Salah al 29′, su assist del suo compagno Alexander-Arnold ma perdono prematuramente per infortunio Tsimikas, rimpiazzato da Joe Gomez già al 35′. Nel secondo tempo i Reds si rifanno vedere in avanti al 62′ con un tiro impreciso di Szoboszlai. Nell’ultima parte dell’incontro i rossi di casa si disperano al 73′ in occasione della traversa colta da Alexander-Arnold con un tiro da distanza ravvicinata.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese Chris Kavanagh ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Endo e Salah da un lato, Saka, Havertz, Nketiah e White dall’altro. Il punto conquistato in questo diciottesimo turno di campionato permette al Liverpool di salire a quota 39 ed all’Arsenal di portarsi a 40 punti nella classifica della Premier League.

Liverpool-Arsenal 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 4′ Gabriel(A); 29′ Salah(L).

Assist: 4′ Odegaard(A); 29′ Alexander-Arnold(L).

LIVERPOOL (4-3-3) – Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Jones; Salah, Gakpo, Luis Diaz. A disposizione: Kelleher, Gomez, Quansah, Bradley, Elliott, Gravenberch, Clark, McConnell, Nunez. Allenatore: Jurgen Klopp.

ARSENAL (4-3-3) – Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. A disposizione: Ramsdale, Kiwior, Cedric, Smith Rowe, Jorginho, Elneny, Nketiah, Trossard, Nelson. Allenatore: Mikel Arteta.

Arbitro: Chris Kavanagh (Inghilterra).

Ammoniti: 39′ Saka(A); 45’+3′ Endo(L); 45’+4′ Havertz(A); 84′ Salah(L); 87′ Nketiah(A); 90’+1′ White(A).

