Video/ Liverpool Inter (0-1) gol e highlights: la perla di Lautaro e i rimpianti

L’Inter getta il cuore oltre l’ostacolo e vince ad Anfield per 1 a 0, ma è il Liverpool a passare il turno e a qualificarsi per i quarti di Champions League grazie al risultato dell’andata, come scopriremo negli highlights video di Liverpool Inter 0-1. Ai nerazzurri sarebbe servito un pizzico di fortuna in più, e stasera la Dea Bendata è stata piuttosto benevola visti i tre legni colpiti dai Reds, con la traversa scheggiata da Matip nel primo tempo e i due pali timbrati da Salah nella ripresa, per non parlare del miracoloso salvataggio di Vidal sul tiro di Luis Diaz (entrato al posto di Diogo Jota, un cliente scomodissimo in vista degli spareggi per la fase finale del mondiale in Qatar). Gli uomini di Klopp sprecano occasioni in serie e alla fine vengono puniti da Lautaro Martinez che pesca il jolly e la piazza sotto l’incrocio dei pali, dove nemmeno uno come Alisson può mai arrivarci.

Chissà che piega avrebbe preso la partita se subito dopo il gol dell’argentino Alexis Sanchez non avesse avuto la genialata di farsi cacciare via con un fallaccio ai danni di Fabinho, in inferiorità numerica la Beneamata non ha comunque mollato un centimetro facendo stringere le chiappe agli inglesi fino al triplice fischio. Un errore di valutazione da parte di Inzaghi che solitamente tende sempre a sostituire gli ammoniti per non correre rischi, questa volta non l’ha fatto e questa non-mossa, assieme alla decisione di non affidarsi a nessuno tra Dzeko, Gosens e Caicedo, gli è costata cara. Lo spavento più grande per i padroni di casa è arrivato comunque da un tifoso che si è sentito male sugli spalti, i soccorsi hanno provocato un’interruzione di cinque minuti, fortunatamente l’intervento tempestivo dei medici dovrebbe aver scongiurato il peggio.

VIDEO LIVERPOOL INTER 0-1, LE DICHIARAZIONI

Lautaro Martinez sembra essersi definitivamente sbloccato, dopo la tripletta alla Salernitana l’argentino ha ritrovato il gol pure in Champions League, su un palcoscenico prestigioso come quello di Anfield: “Abbiamo dimostrato personalità, carattere e voglia di passare il turno. Anche a San Siro avevamo giocato bene, peccato quei due gol presi nel finale che si potevano evitare. Quando siamo passati in vantaggio su un campo difficile come questo abbiamo cominciato a crederci, non ci voleva l’espulsione di Alexis. Pensiamo a voltare subito pagina e guardare avanti, siamo fuori dalla Champions League e dobbiamo concentrarci sulla Coppa Italia e soprattutto sul campionato, imparando dagli errori commessi in passato per evitare di ripeterli in futuro”.

Simone Inzaghi non fa troppi giri di parole: “Io penso ci sia un grande rimpianto per come sono andate le cose, abbiamo pescato dall’urna una delle migliori squadre d’Europa e nei due confronti ce la siamo giocata alla pari, paghiamo solamente l’ultimo quarto d’ora dell’andata, senza quei quindici minuti di black-out molto probabilmente saremmo stati noi a passare il turno. Usciamo fortificati da questa sfida, nonostante l’eliminazione queste due partite rappresentano un’enorme iniezione di fiducia per i prossimi impegni”.

VIDEO LIVERPOOL INTER 0-1, IL TABELLINO

LIVERPOOL-INTER 0-1 (0-0)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones (65′ Naby Keita), Fabinho, Thiago Alcantara (65′ Henderson); Salah, Diogo Jota (84′ Luis Diaz), Mané. All. Jurgen Klopp.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (46′ D’Ambrosio), Bastoni; Dumfries (76′ Darmian), Vidal, Brozovic (75′ Gagliardini), Calhanoglu (84′ Vecino), Perisic; Lautaro Martinez (75′ Correa), Alexis Sanchez. All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (ESP).

AMMONITI: 40′ Diogo Jota (L), 45’+4′ Alexis Sanchez (I), 45’+5′ Vidal (I), 47′ Robertson (L), 71′ Mané (L), 85′ Bastoni (I), 90’+4′ Gagliardini (I).

ESPULSO: 63′ Alexis Sanchez (I) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 5′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 62′ Lautaro Martinez (I).



