Video/ Liverpool Manchester City (5-6 dcr): highlights e gol. Citizens campioni!

Il Liverpool di Klopp è campione d’Europa, ma in territorio inglese continua a comandare il Manchester City di Guardiola. Che dopo la Premier League e la FA Cup con cui aveva chiuso la scorsa stagione si prende anche il primo trofeo della nuova annata, il Community Shield a Wembley. Partita splendida che conferma la grande qualità delle due formazioni, il City ci mette poco a passare in vantaggio: al 12′ bella azione manovrata tra Walker e David Silva, il pallone arriva a centro area a Sterling che gira a rete, Alisson colpevolmente non trattiene ed è gol. Il Liverpool in attacco vive sulle accelerazioni di Salah che per due volte sbaglia la mira da ottima posizione, con Zinchenko che impiega molto a prendere le misure all’egiziano. Il primo tempo termina senza sussulti ma il match accelera vertiginosamente nella ripresa. Subito palo di Sterling, poi è il Liverpool a colpire due legni, clamorosa traversa-linea di Van Dijk e palo di Salah. Al 16′ però è Sterling ad addormentarsi tutto solo davanti ad Alisson, sbagliando un gol fatto.

IL SECONDO TEMPO

I Reds prendono coraggio e sono protagonisti assoluti dell’ultima parte di gara. Al 32′ Matip trova il meritato pareggio svettando di testa, poi Bravo dice di no a Keita e Salah. E proprio Salah nel recupero manca la palla match, il suo colpo di testa scavalca Bravo ma il salvataggio sulla linea in spaccata volante di Walker è da antologia. E permette al City di andare ai rigori: segnano Shaqiri e Gundogan, poi Bravo è super su Wijnaldum, mentre Bernando Silva non sbaglia. Vanno in gol Lallana, Foden, Oxlade-Chamberlain, Zinchenko e Salah. La palla match è sui piedi di Gabriel Jesus che non sbaglia e sigla il gol che permette al Manchester City di festeggiare il primo trofeo stagionale.

