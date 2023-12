Video/ Liverpool Manchester United (0-0) gol e highlights: rosso a Dalot al 94′! (Premier, 17 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LIVERPOOL MANCHESTER UNITED: LA SINTESI

Ad Anfield le squadre di Liverpool e Manchester United si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Klopp tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni ma gli ospiti guidati dal tecnico Ten Hag resistono e si affacciano pericolosamente in zona offensiva con Antony al 7′ e con Garnacho al 10′. I minuti scorrono sul cronometro ed i Reds insistono fallendo una buona occasione intorno al 29′ quando il colpo di testa di Van Dijk è stato parato con un bell’intervento da Onana deviando la sfera in calcio d’angolo.

Nel secondo tempo gli uomini di Klopp ricominciano in maniera arrembante concedendo poco o nulla allo United andando alla conclusione con Salah, murata al 47′, e con Alexander-Arnold, sparando di poco largo al 48′, oltre a lamentarsi per un presunto rigore non concesso a Szoboszlai al 59′. Nell’ultima parte dell’incontro i Red Devils rimangono anche in inferiorità numerica dal 90’+4′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata dall’ex milanista Dalot nel giro di pochi secondi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese Michael Oliver ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Nunez ed Endo da un lato, Mainoo, Amrabat, Shaw, Rashford e Dalot, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. Il punto guadagnato conquistato in questo diciassettesimo turno di campionato permette al Liverpool di salire a quota 38 ed al Manchester United di portarsi a 28 punti nella classifica della Premier League.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LIVERPOOL MANCHESTER UNITED: IL TABELLINO

Liverpool-Manchester United 0 a 0

LIVERPOOL (4-3-3) – Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Gravenberch; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz. All.: Klopp.

MANCHESTER UNITED (4-3-3) – Onana; Dalot, Evans, Varane, Shaw; Mainoo, McTominay, Amrabat; Antony, Hojlund, Garnacho. All.: Ten Hag.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

Ammoniti: 22′ Nunez(L); 27′ Mainoo(M); 36′ Amrabat(M); 45’+2′ Endo(L); 88′ Shaw(M); 90’+2′ Rashford(M); 90’+4′, 90’+4′ Dalot(M).

Espulsi: 90’+4′ Dalot(M).

