Video/ Liverpool Milan (3-2) highlights e gol: sconfitta onorevole per i rossoneri

Dopo 7 anni di assenza il Milan torna in Champions League e lo fa passando dalla porta principale, quella di Anfield, dove lo attende il Liverpool per una grande sfida che ammiriamo nel video Liverpool Milan 3-2. Non poteva esserci avversario più ostico per i rossoneri che sin dal fischio d’inizio si ritrovano a fronteggiare i Reds alla ricerca spasmodica del gol. I tentativi di Origi, Diogo Jota e Matip vanno a vuoto, non quello di Alexander-Arnold che gonfia la rete anche grazie alla deviazione di Tomori che mette fuori causa Maignan. L’ex-portiere del Lille cerca in tutte le maniere di tenere a galla la squadra di Pioli parando anche un calcio di rigore a Salah, concesso dal direttore di gara per un ingenuità di Bennacer che tocca il pallone col gomito largo dentro l’area. Per gli ospiti sarebbe un vero affare andare al riposo con una sola lunghezza di svantaggio, invece arriva l’improvvisa fiammata del Diavolo che nel giro di due minuti addirittura ribalta la situazione con i guizzi di Rebic e Brahim Diaz che ammutoliscono la Kop, e Klopp.

A inizio ripresa i padroni di casa rimettono le cose a posto (per loro) con Salah che si fa perdonare per l’errore dal dischetto pareggiando nuovamente i conti. A poco più di venti minuti dal novantesimo ci pensa Henderson a firmare il controsorpasso definitivo fissando il risultato sul 3-2 con un rasoterra micidiale. Fisicamente il Liverpool ha sovrastato il Milan che è riuscito a tenere testa agli inglesi solamente gettando il cuore oltre l’ostacolo e sfruttando alla perfezione le poche occasioni create nei novanta minuti. I rossoneri possono comunque dire la loro per il passaggio del turno, e se la dovranno vedere con l’Atletico Madrid per il secondo posto. CLICCA QUI PER IL VIDEO LIVERPOOL MILAN: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO LIVERPOOL MILAN 3-2, LE DICHIARAZIONI

Brahim Diaz prova ad analizzare l’andamento del match: “Credo che abbiamo pagato la partenza negativa, il Liverpool è stato aggressivo sin dal primo minuto mentre noi abbiamo impiegato un po’ di più a tirar fuori tutto il nostro talento. Eravamo anche riusciti a raddrizzare la partita, purtroppo siamo stati puniti da due cali di concentrazione che ci sono costati la vittoria. Vado via da Anfield con tanti rimorsi, sono davvero arrabbiato per l’epilogo visti gli sforzi profusi per ribaltare lo svantaggio iniziale”. Stefano Pioli si sforza nel vedere il bicchiere mezzo pieno: “Alla fine è il risultato che parla anche se è troppo severo nei nostri confronti, complimenti al Liverpool che è stato più bravo di noi per buona parte del match, il nostro più grande rimpianto sono i due gol che gli abbiamo regalato nella ripresa. Questa è una partita che per intensità e qualità ci farà crescere tantissimo, se impararemo dagli errori di stasera, siamo stati troppo statici in fase di possesso e quando il pallone ce l’avevano loro abbiamo corso troppi pericoli”.

VIDEO LIVERPOOL MILAN 3-2, IL TABELLINO

LIVERPOOL-MILAN 3-2 (1-2)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson Becker; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson; Naby Keita (71′ Thiago Alcantara), Fabinho, Henderson (84′ Milner); Salah (84′ Oxlade-Chamberlain), Origi (63′ Mané), Diogo Jota (71′ Jones). All. Jurgen Klopp.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer (71′ Tonali); Saelemaekers (62′ Florenzi), Brahim Diaz, Rafael Leao (62′ Giroud); Rebic (83′ Maldini). All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Szymon Marciniak (POL).

AMMONITI: 13′ Bennacer (M), 61′ Brahim Diaz (M), 90’+3′ Milner (L).

RECUPERO: 1′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 9′ Alexander-Arnold (L), 42′ Rebic (M), 44′ Brahim Diaz (M), 49′ Salah (L), 69′ Henderson (L).



