Video/ Livorno Benevento (0-2): highlights e gol, stregoni sempre in fuga! (Serie B)

Nello scontro testa coda della 16^ giornata di Serie B, sono gli stregoni ad avere la meglio in terra toscana, con la vittoria per 2-0 sugli amaranto. Come si vede nel video Livorno Benevento, è il club toscano a iniziare in maniera più convincente la sfida, ma il Benevento attende sornione il momento in cui colpire e lo trova al 13′ con un gran sinistro di Oliver Kragl, la specialità del tedesco che realizza infatti la sua quarta rete in campionato. La reazione del Livorno è blanda, la partita si accende con le ammonizioni di Morganella, Schiattarella e Kragl, mentre Murilo al 27′ deve alzare bandiera bianca tra i padroni di casa per un problema fisico, al suo posto entra in campo Braken. Al 37′ Coda manca il raddoppio da posizione ravvicinata, mentre al 44′ è Marsura che manca di sinistro il pallone del pareggio.

VIDEO LIVORNO BENEVENTO: LA RIPRESA

Ancora un infortunio per il Livorno al 5′ della ripresa, Porcino deve prendere il posto di Gasbarro, ma gli amaranto sembrano in grado di iniziare con un altro piglio la ripresa, a caccia del pareggio. Al 20′ però è il portiere di casa Plizzari a negare il raddoppio agli avversari, con due grandi interventi in successione su Coda e Tello, che sembravano già pronti ad esultare. Tempo di cambi, Raicevic nel Livorno prende il posto di Mazzeo, quindi il Benevento sostituisce Kragl e Sau con Tuia e Roberto Insigne. La spinta dei padroni di casa sembra calare col passare dei minuti ma i labronici restano sbilanciati ed i sanniti ne approfittano per chiudere la partita al 40′: Letizia si incunea nella difesa avversaria e di destro in diagonale sigla lo 0-2, che sarà il risultato definitivo della partita. In attesa dei risultati di domenica, Benevento in testa a +11 sul Frosinone secondo, mentre il Livorno resta inchiodato all’ultimo posto in classifica.

