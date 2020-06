Video/ Livorno Cittadella (0-2): highlights, gol e rigore procurato per Proia

Ecco il video con i gol e gli highlights di Livorno Cittadella 0-2, dopo più di tre mesi il Picchi torna ad ospitare una partita valevole per il campionato di Serie B, anche se per i labronici le speranze di salvezza sono ridotte al lumicino. Il diciannovesimo KO in campionato non lascia scampo alla squadra allenata da Antonio Filippini – che durante il minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del Covid non ha trattenuto le lacrime ripensando alla madre che ha perso la vita proprio a causa del coronavirus – sempre più ultima in classifica e ad anni luce di distanza dalla quota salvezza. La sosta forzata non ha arrugginito gli schemi degli uomini di Venturato che tornano a sperare anche nella promozione diretta grazie alle mancate vittorie di Crotone e Frosinone. Primo tempo equilibrato con i padroni di casa che creano qualche pericolo dalle parti di Paleari, messo a dura prova da Mazzeo e Ferrari, mentre Plizzari fa il suo dovere dicendo di no a Diaw con Rosafio che invece viene neutralizzato da Boben. A inizio ripresa l’episodio che cambia volto alla partita: Proia entra in area e si dirige a grandi passi verso la porta, Viviani prova a fermarlo ma invece del pallone trova le gambe del numero 8 che cade a terra, calcio di rigore sacrosanto. Iori prende la rincorsa e dagli undici metri batte Plizzari rompendo l’equilibrio in campo. Il capitano del Cittadella sarà decisivo anche in fase difensiva quando mura Agazzi che era riuscito a ricavarsi lo spazio per calciare. Poco dopo gli ospiti la chiudono proprio con Proia che sugli sviluppi del corner ipoteca i tre punti per i suoi. Il Livorno a quel punto può solo limitare i danni e cercare di non prenderne altri con il nuovo entrato Gargiulo che manca l’appuntamento con il tris. Siamo sicuri che Venturato se ne farà una ragione, il numero 20 un po’ meno da qui a fine luglio avrà tante altre occasioni per mettersi in mostra.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Manuel Iori, capitano del Cittadella, ai microfoni di DAZN: “Già nel primo tempo ci siamo resi pericolosi con qualche ripartenza senza però trovare il tiro in porta perché ci mancava la giusta cattiveria, complimenti a Paleari che ha tenuto in equilibrio il risultato. Nella ripresa non c’è stata partita, abbiamo meritato di vincere. Il calcio senza tifosi è un altro sport, abbiamo il dovere di finire questo campionato anche per onorare tutte le vittime del Covid, giusto ripartire pur seguendo alla lettera il protocollo. La Serie A? Sono due anni che non ci nascondiamo più, la promozione è un nostro chiaro obiettivo. Un pensiero per Zanardi, spero vinca anche questa battaglia”.

