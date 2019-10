Video/Lokomotiv Mosca Atletico Madrid (2-0): highlights e gol. Partey decisivo al 58′

È arrivato il momento di rivivere quanto accaduto in Russia con il video dei gol e degli highlights di Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 0-2: proprio come la Juventus, anche i colchoneros trovano la loro prima vittoria nella fase a gironi di Champions League 2019-2020. Indubbiamente gli uomini di Simeone hanno meritato i tre punti dimostrando di essere nettamente più forti rispetto ai padroni di casa. Già nella prima frazione di gioco gli ospiti potevano essere tranquillamente avanti di due gol, peccato che Diego Costa sbagli un gol che anche un attaccante che gioca in terza categoria avrebbe segnato tranquillamente, mentre Morata non riesce a battere Guilherme che fa buona guardia sul suo palo. Serve la classe e la sfrontatezza di Joao Felix, 20 anni ancora da compiere, per risolvere l’impasse: suo il gol che consente all’Atleti di sbloccare la contesa e mettere la gara in discesa, quando la Lokomotiv si riversa in avanti la compagine spagnola archivia la pratica con Thomas Partey che su assist di Diego Costa gonfia la rete e costringe gli avversari ad alzare bandiera bianca. Prima del triplice fischio Lemar manca l’appuntamento con il tris, Guilherme ritiene che i due gol subiti in precedenza siano abbastanza e abbassa la saracinesca; dall’altra parte Oblak si conferma uno dei migliori portieri in circolazione con un doppio miracolo su Krychowiak. Il portiere sloveno (che in questo momento ha davvero ben poco da invidiare al suo connazionale Handanovic) preserva il clean sheet e consente ai suoi di gestire il finale di partita con relativa tranquillità.

LE DICHIARAZIONI

Cediamo la parola a Diego Simeone, ecco cosa ha detto in merito il tecnico dell’Atletico Madrid: “Non è stato facile giocare in Russia a pochi giorni di distanza dal derby con il Real che ci ha tolto parecchie energie fisiche e mentali, la Lokomotiv è un’ottima squadre che si difende bene e in contropiede sa sempre rendersi pericolosa. Nel primo tempo potevamo sfruttare meglio le occasioni create, nella ripresa abbiamo fatto valere ancora di più il nostro tasso tecnico e questo alla fine ci ha consentito di prevalere sugli avversari. Thomas è in grandissima forma, è cresciuto tantissimo in questi anni e può ancora migliorare, davanti a sè ha un futuro radioso”. Yuri Semin, allenatore della Lokomotiv Mosca, non fa drammi: “Ci può stare di perdere contro una squadra che negli anni scorsi ha dimostrato di poter vincere la Champions League. Non mi sembra la fine del mondo, loro erano più forti di noi, punto. Abbiamo cercato di limitare i danni e di chiudere tutti gli spazi nella nostra metà campo, ma quando loro sono riusciti a trovare il gol poi ci siamo dovuti scoprire e a quel punto per gli avversari è stato ancora più facile punirci. In ogni caso non è con l’Atletico Madrid che ci giochiamo la qualificazione”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO LOKOMOTIV MOSCA ATLETICO MADRID, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA