Diretta Lokomotiv Mosca Atletico Madrid/ Streaming video: Simeone, fattore Champions

Lokomotiv Mosca Atletico Madrid, diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld, si gioca alle ore 21.00 italiane (le 22.00 locali) di stasera, martedì 1 ottobre, allo Stadion Lokomotiv della capitale della Russia. Si tratta della partita valida per la seconda giornata nel gruppo D della Champions League 2019-2020, Lokomotiv Mosca Atletico Madrid vede a sorpresa la squadra russa come capolista nel girone, grazie al colpaccio della Lokomotiv di due settimane fa sul campo del Bayer Leverkusen, davvero un gran colpo per i moscoviti come minimo in ottica terzo posto, considerando ancora Atletico e Juventus favoriti per le prime due posizioni. Simeone ha cominciato pareggiando contro i bianconeri, adesso naturalmente agli spagnoli servirebbe una vittoria per restaurare le gerarchie che erano attese prima dell’inizio del girone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lokomotiv Mosca Atletico Madrid sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà dunque sul canale numero 254, oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, naturalmente anche in questo caso solamente per gli abbonati alla piattaforma satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA ATLETICO MADRID

Analizziamo adesso le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Atletico Madrid. I padroni di casa russi dovrebbero scendere in campo con il 4-5-1 e questi interpreti: Guilherme in porta, protetto dalla difesa a quattro composta da Zhivogliadov, Murilo, Corluka e Ignatyev da destra a sinistra. Molto folto il centrocampo a cinque: sempre da destra a sinistra, i possibili titolari sono Zhemaletdinov, Krychovyak, Kolomeytsev, Barinov e l’ex interista Joao Mario, in fine Eder sarà la prima punta, perno della manovra offensiva. Quanto all’Atletico Madrid, ci attendiamo questo 4-3-1-2 da parte di Diego Pablo Simeone: Oblak in porta; difesa a quattro con Trippier, Savic, Gimenez e Lodi da destra a sinistra; in mediana Koke, Partey e Saul, mentre Lemar agirà sulla trequarti, alle spalle dei due attaccanti Morata e Joao Felix.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo in conclusione uno sguardo anche al pronostico su Lokomotiv Mosca Atletico Madrid, che secondo le quote dell’agenzia sportiva Snai vede favoriti gli ospiti, di conseguenza il segno 2 è quotato a 1,65. Si sale poi a quota 3,60 in caso di segno X e fino a 6,00 per chi avrà creduto nel segno 1 in caso di un successo casalingo della Lokomotiv Mosca.



