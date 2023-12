Video/ Lucchese Ancona (1-0) gol e highlights: rete di Yeboah! (Serie C, 22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUCCHESE ANCONA: LA SINTESI

Allo Stadio Porta Elisa la Lucchese supera per 1 a 0 l’Ancona come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Gorgone si rendono pericolosi subito al 5′ con un tiro alto dalla distanza di Russo e centrano anche un palo al 13′ con lo stesso Russo ma perdono prematuramente per infortunio Tiritiello, sostituito da Merletti già al 15′. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri insistono affidandosi alle sortite offensive dello scatenato Russo tra il 22′ ed il 28′ e nemmeno il suo compagno Visconti combina di meglio fra il 20′ ed il 38′.

Nel secondo tempo le Pantere ripartono alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio al 53′ grazie alla rete messa a segno da Yeboah, lesto nell’insaccare la sfera sul tiro di Benassai respinto da Perucchini. Nell’ultima parte dell’incontro i toscani rimangono in inferiorità numerica dall’81’ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Gucher.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alfredo Iannello, proveniente dalla sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Benassai, Visconti da un lato, Saco, Basso dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciannovesimo turno di campionato permettono alla Lucchese di salire a quota 24 nella classifica del girone B della Serie C staccando così i diretti rivali di giornata dell’Ancona, rimasti appunto fermi a 21 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUCCHESE ANCONA: IL TABELLINO

Lucchese-Ancona 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 53′ Yeboah(L).

LUCCHESE (3-4-3) – Chiorra; Tiritiello, Gucher, Benassai; Quirini, Tumbarello, Visconti, Cangianiello; Rizzo Pinna, Yeboah, Russo. A disposizione: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Toma, Romero, Sueva, Merletti, Magnaghi, Djibril, Guadagni, Quochi, Leone. Allenatore: Giorgio Gorgone.

ANCONA (3-4-3) – Perucchini; Dutu, Pellizzari, Marenco; Clemente, Saco, Nador, Agyemang; Cioffi, Spagnoli, Energe. A disposizione: Testagrossa, Vitali, Kristoffersen, Paolucci Radicchio, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Basso. Allenatore: Gianluca Colavitto.

Arbitro: Alfredo Iannello (sezione di Messina).

Ammoniti: 11′ Saco(A); 57′ Benassai(L); 66′ Basso(A); 71′ Visconti(L).

Espulsi: 80′ Gucher(L).

