DIRETTA/ Lucchese Fermana video streaming tv: quattro precedenti recenti (Serie C, 10 febbraio 2023)

DIRETTA LUCCHESE FERMANA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Lucchese Fermana evidenzia due formazioni che tra il 2021 e il 2023 si sono affrontate in ben quattro circostanze. La prima gara che analizzeremo è quella del 19 ottobre 2021. Risultato di parità a reti bianche, con ben 10 ammonizioni e un’espulsione estratta dal direttore di gara. Seconda sfida terminata con lo stesso risultato con ancora 5 gialli e un’espulsione. La terza sfida che analizzeremo è quella del 26 novembre 2022 dove la Fermana riuscì ad avere la meglio in casa grazie al gol del trentatreenne Gianvito Misuraca.

Diretta/ Lucchese Juventus Under 23 (risultato finale 1-0): Rizzo Pinna decide nel recupero (6 dicembre 2023)

Lo stesso calciatore ex Palermo veste ancora la maglia gialla e arrivo al match dopo una rete firmata nello scorso turno contro i sardi del Torres. La quarta sfida, nonché l’ultima giocata da queste due formazioni, è terminata con il risultato di parità. Al gol di Giuseppe Panico della Lucchese è arrivata la risposta al minuto 83 da Jonathan Spedalieri. Il pareggio del giovane calciatore classe 2002 ha regalato un punto alla formazione in maglia gialla che si ritrovava anche in 10 uomini alla luce dell’espulsione subita da De Nuzzo. (Marco Genduso)

Video/ Fermana Torres (1-1) gol e highlights: Ruocco risponde al gol di Misuraca! (Serie C, 3 dicembre 2023)

LUCCHESE FERMANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Lucchese Fermana sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lucchese Fermana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LUCCHESE FERMANA: TOSCANI DA PLAYOFF!

Lucchese Fermana, in diretta domenica 10 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. La Lucchese si trova attualmente al dodicesimo posto in classifica nel Girone B di Serie C, con 20 punti accumulati dopo sedici giornate, alla pari di Rimini e Ancona. La squadra di Giorgio Gorgone sta attraversando una stagione leggermente al di sotto delle aspettative, considerando la partecipazione ai playoff promozione nella stagione precedente. I rossoneri stanno emergendo da un periodo di forma complicato, ottenendo l’ultima vittoria contro la Juventus U23 nel recupero infrasettimanale, dopo un pareggio contro l’Arezzo e due sconfitte contro Pesaro e Cesena. Le due vittorie nelle ultime tre partite disputate al “Porta Elisa” hanno consentito alla squadra toscana di allontanarsi dalla zona retrocessione e di raggiungere Rimini e Ancona a quota 20 punti in zona play off.

Diretta/ Fermana Torres (risultato finale 1-1): un gol di Misuraca ferma la (ex) capolista! (3 dicembre 2023)

La Fermana si trova attualmente all’ultimo posto in classifica nel Girone B di Serie C, con soli 8 punti ottenuti nelle prime sedici giornate. La squadra guidata da Stefano Protti ha appena interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive, ottenendo un pareggio 1-1 contro la Torres, attualmente al secondo posto. L’unica vittoria risale alla seconda giornata di campionato, e da allora i gialloblù hanno conquistato solo 5 punti nelle quattordici partite successive. Classificandosi come la peggiore squadra in trasferta nel Girone B, la Fermana ha il minor numero di gol segnati e la difesa più vulnerabile, con soli 8 gol realizzati e 27 subiti fino a questo momento. Per ritornare a sperare nella salvezza, la squadra marchigiana dovrà rapidamente raccogliere punti e cercare di ottenere la tanto agognata seconda vittoria stagionale.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Fermana, match che andrà in scena allo stadio Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Giorgio Gorgone schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiorra; Quirini, Tiritiello, Sabbione, De Maria; Gucher, Tumbarello; Russo, Cangianiello, Rizzo Pinna; Magnaghi. Risponderà la Fermana allenata da Stefano Protti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Furlanetto, Spedalieri, Padella, Gasbarro, Eleuteri; Scorza, Giandonato, Misuraca, Calderoni, Montini, Curatolo.

LUCCHESE FERMANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lucchese Fermana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA