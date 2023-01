Video/ Lucchese Fiorenzuola (0-1) gol e highlights: Currarino spezza la crisi

VIDEO LUCCHESE FIORENZUOLA 0-1

La sfida tra Lucchese e Fiorenzuola finisce 1 a 0 per gli ospiti. Il match, valido per la 23esima giornata di Serie C, girone B, vede gli ospiti portare a casa i 3 punti dopo un primo tempo terminato 0 a 0. Al Porta Elisa meglio la squadra ospite in avvio di gara ma la prima occasione importante arriva al 18′ per i padroni di casa. Bruzzaniti appoggia da dietro per Visconti, che però dall’altezza del dischetto spreca una chance importante. Al 27′ Sartore si libera bene dal limite, cerca la conclusione ma la palla finisce fuori di pochi metri. Al 38′ ancora Fiorenzuola con un cross che però si perde sul fondo. Al 45′ è ancora 0 a 0 tra le due formazioni, con gli ospiti più attivi.

Video/ Fidelis Andria Taranto (0-0) highlights: derby a reti inviolate in Serie C

CLICCA QUI PER IL VIDEO LUCCHESE FIORENZUOLA

LUCCHESE FIORENZUOLA: DECIDE CURRARINO

La sfida tra Lucchese e Fiorenzuola termina 0 a 1: a decidere è un gol di Currarino al 23′. Nel secondo tempo, dopo la rete degli ospiti, i padroni di casa provano ad agguantare il pareggio. L’occasione più importante arriva al 26′ con Visconti, che riceve dal limite dell’area e tenta il tiro che però si spegne sul fondo, e al 36′, con un colpo di testa di Romero che finisce poco alto sopra la traversa, negando la gioia del pari alla squadra di casa. Dopo cinque minuti di recupero, termina 0 a 1 la sfida del girone B di Serie C. Il Fiorenzuola spezza così una serie negativa di quattro sconfitte, tornando ai 3 punti.

DIRETTA/ Lucchese Fiorenzuola (risultato 0-1) video streaming tv: Currarino, gol!

LUCCHESE FIORENZUOLA 0-1: IL TABELLINO

Lucchese 1905: Cucchietti; Alagna; Tiritiello; Rizzo Pinna (68’ Romero); Quirini; Bruzzaniti (68’ Panico); Visconti; D’Alena (60’ Di Quinzio); Benassai; Mastalli (60’ Tumbarello); Ravasio (76’ Bianchimano). All. Maraia. A disposizione: Coletta; Galletti; Maddaloni; Ferro; Bachini; D’Ancona; Catania; Merletti.

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Stronati; Mastroianni (78’ Scardina); Sartore (56’ Sereni); Quaini; Sussi (56’ Potop); Oddi; Morello (78’ Bondioli); Currarino (71’ Fiorini); Cavalli; Piccinini. All. Tabbiani. A disposizione: Sorzi; Anelli; Coghetto; Di Gesù; Danovaro; Giani; Egharevba.

Antonio Di Gennaro/ "Farmaci? Prendevamo di tutto, erano mascherati da vitamine..."

Arbitro: Gemello da Messina – Assistenti: Pilleri – Montanelli – IV Assistente: Andriambelo

Reti: 47’ Currarino (F)











© RIPRODUZIONE RISERVATA