Video/ Lucchese Montevarchi (2-0) gol e highlights: Nanni chiude l’incontro (Serie C)

VIDEO LUCCHESE MONTEVARCHI 2-0: PRIMO TEMPO

Finisce 2-0 Lucchese Montevarchi. Nella partita valida per la 13^ giornata di andata del girone B di Serie C 2021-2022, a conquistare la vittoria è la formazione di casa, grazie ai gol realizzati da Fedato e Nanni, come possiamo vedere nel video degli highlights. Per la Lucchese si tratta della quinta vittoria in campionato, e si riscatta dalla sconfitta dello scorso turno, subita in casa della capolista Reggiana. Il Montevarchi non riesce a dar seguito al successo dell’ultima giornata, conseguito contro il Teramo. Andiamo a rivivere le emozioni della gara.

Il primo tempo vive una fase di equilibrio, il gioco si sviluppa principalmente a centrocampo, e nessuna delle due squadre riesce ad imporsi sull’altra. Al 16′ buona opportunità per la Lucchese: punizione dal limite. Alla battuta va Fedato, con la palla che colpisce però la barriera. I padroni di casa, riescono a prendere il sopravvento, ma non si rendono pericolosi. Il Montevarchi contiene gli avversari, ma non si rende pericoloso. Al 26′ l’episodio che cambia la gara. Nanni si incunea in area e viene spinto da Dutu, per l’arbitro è giallo e calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Fedato, che con freddezza batte Giusti, è 1-0. La reazione ospite arriva al 28′ con la conclusione dalla distanza di Barranca che viene murata. Al 35′ si complica ulteriormente per il Montevarchi. Dutu si fa ammonire per la seconda volta e viene espulso, ospiti in dieci. Il primo tempo si chiude sull’1-0.

VIDEO LUCCHESE MONTEVARCHI 2-0: SECONDO TEMPO

Il secondo tempo riprende seguendo la falsariga del primo, la Lucchese forte del vantaggio e dell’uomo in più, con tranquillità amministra la partita. Il Montevarchi non riesce a trovare spazi nella retroguardia di casa e fatica a reagire. Gli unici tentativi arrivano con i lanci lunghi, che non hanno però fortuna. Al 55′ la Lucchese trova il secondo gol. Martinelli sbaglia un controllo in area e si fa soffiare palla da Visconti.

Il centrocampista di casa crossa al centro, dove Nanni deve solo appoggiarla in rete, è 2-0. Il doppio svantaggio spegne definitivamente le speranze del Montevarchi, che rischia di subire anche il terzo gol. Al 64′, Giusti con un grande riflesso salva gli ospiti dal triplo svantaggio, dopo la conclusione di Frigerio. Al 71′ la Lucchese ci prova con Fedato. Conclusione dal limite che sfiora il palo e termina in out. Nel finale non succede nulla e la gara si chiude con la vittoria della Lucchese sul Montevarchi, con il risultato di 2-0.

VIDEO LUCCHESE MONTEVARCHI 2-0: IL TABELLINO

RETI: 26′ rig. Fedato (L), 55′ Nanni (L).

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Papini, Dumbravanu, Bachini, Corsinelli (79’ Nannini); Frigerio, Eklu (77’ Bensaja), Visconti; Belloni (74′ Gibiliterra); Nanni (88′ Babbi), Fedato (79′ Brandi). A disp. Cucchietti, Nannini, Babbi, Bellich, Yakubiv, Schimmenti, Lovisa, Ruggiero, Minala. All. Pagliuca.

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Giusti; Achy, Tozzuolo, Dutu, Martinelli; Amatucci, Mercati (62′ Martorelli); Jallow (75′ Doratiotto), Intinacelli (39′ Carpani), Barranca ; Gambale (61′ Lunghi). A disp. Rinaldi,Poggesi, Boncompagni, Senzamici. All. Malotti.

ARBITRO: Panettella di Gallarate.