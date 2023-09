Video/ Lucchese Perugia (0-0) highlights: Chiorra blinda il risultato senza gol! (Serie C, 1 settembre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS DI LUCCHESE PERUGIA: LA SINTESI

Allo Stadio Porta Elisa le squadre di Lucchese e Perugia si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Baldini tentano di proporsi in zona offensiva con un tiro alto di Cudrig al 9′ ed i padroni di casa guidati dal tecnico Gorgone replicano al 13′ con una punizione larga non di molto battuta da Rizzo Pinna.

I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri insistono al 33′ con la traversa centrata dal solito Rizzo Pinna oltre a sprecare un’ottima opportunità con Romero al 36′. Nel secondo tempo i Grifoni si rifanno vedere con Acella al 50′ e le Pantere rispondono sia al 53′ con Fedato che al 61′ con la chance fallita da Merletti. Nell’ultima parte dell’incontro Chiorra salva i toscani al 77′ sulla doppia occasione avuta da Bartolomei e Seghetti.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michele Delrio, proveniente dalla sezione di Reggio Emilia, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Guadagni da un lato, Acella, Lisi e Mezzoni dall’altro. Il punto conquistato in questo primo turno di campionato permette sia alla Lucchese che al Perugia di salire a quota 1 nella classifica del girone B della Serie C.

VIDEO HIGHLIGHTS DI LUCCHESE PERUGIA: IL TABELLINO

Lucchese-Perugia 0 a 0

LUCCHESE (4-2-3-1) – Chiorra; Alagna, Merletti, Benassai, De Maria; Gucher, Cangianello; Fedato, Rizzo Pinna, Guadagni; Romero. All.: Gorgone.

PERUGIA (4-3-3) – Adamonis, Bozzolan, Vulikic, Angella, Mezzoni; Acella, Bartolomei, Iannoni; Matos, Cudrig, Lisi. All.: Baldini.

Arbitro: Michele Delrio (sezione di Reggio Emilia).

Ammoniti: 22′ Acella(P); 37′ Guadagni(L); 43′ Lisi(P); 55′ Mezzoni(P).

