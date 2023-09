DIRETTA/ Lucchese Perugia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 1 settembre 2023)

DIRETTA LUCCHESE PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Torna a giocarsi la diretta di Lucchese Perugia: possiamo realmente dire così perché l’ultimo incrocio è andato in scena nella stagione 2007-2008. Eravamo in Serie C1, era scaturito un doppio pareggio; 1-1 al Porta Elisa, per effetto dei gol (tutti nel primo tempo) di Giuseppe Giglio e Sergio Ercolano. In generale le dieci partite totali tra queste due squadre si sono verificate a partire dal settembre 1994, dunque in un arco temporale di 14 anni; di queste, le prime sei hanno riguardato la Serie B. Il bilancio premia il Perugia, ma di pochissimo: dominano infatti i pareggi che sono cinque, poi abbiamo tre affermazioni del Grifone e due della Lucchese che in casa ha festeggiato per l’ultima volta nel dicembre 2005.

Anche in questo caso girone B di Serie C1, anche qui rete nel primo tempo (di Simone Masini al 12’ minuto) e ospiti ridotti in dieci all’inizio della ripresa per l’espulsione di Alessandro Dal Canto. Va anche detto che il Perugia, nonostante quelle tre vittorie tra cui uno squillante 5-0 nell’ottobre 1995, al Porta Elisa non ha mai festeggiato: l’ultimo successo in generale risale al 2-1 dell’aprile 2006, naturalmente al Renato Curi. A segno Mirko Guadalupi e Drissa Diarra; per la Lucchese, Francesco Di Gennaro aveva accorciato le distanze in pieno recupero. (agg. di Claudio Franceschini)

LUCCHESE PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Lucchese Perugia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lucchese Perugia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Lucchese Perugia, in diretta venerdì 1 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Esordio per i Grifoni, rimasti in attesa tutta l’estate per un eventuale ripescaggio in B che non si è mai concretizzato. Per il Perugia dunque, dopo la retrocessione sancita dopo l’ultimo match col Benevento della scorsa stagione, si riparte dal “Porta Elisa” e dal desiderio di far durare solo un anno l’inferno della C.

La Lucchese viene dalle vittorie in amichevole contro Poggibonsi e Tau Altopascio, i rossoneri nella scorsa stagione hanno veleggiato sempre in acque tranquille, andando anche a disputare il primo turno dei play off, pareggiando con l’Ancona e subendo l’eliminazione per il peggior piazzamento in classifica. Dopo 15 anni Lucchese e Perugia tornano a sfidarsi in casa dei toscani, l’ultimo precedente del 6 aprile 2008 è terminato con un pareggio col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Perugia, match che andrà in scena allo stadio Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Giorgio Gorgone schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Coletta, Benassai, Merletti, Tumbarello, Romero, Fedato, Russo, Quirini, Guadagni, Perrotta, Gucher. Risponderà il Perugia allenato da Francesco Baldini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Furlan; Lickunas, Angella, Vulikic, Bozzolan; Luperini, Bartolomei, Santoro; Matos, Seghetti, Lisi.

LUCCHESE PERUGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lucchese Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











