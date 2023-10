Video/ Lucchese Pescara (1-4) gol e highlights: doppietta di Tunjov! (Serie C, 22 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUCCHESE PESCARA: LA SINTESI

Allo Stadio Porta Elisa il Pescara supera in trasferta ed in rimonta la Lucchese per 4 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Gorgone non si lasciano impressionare dall’avvio degli ospiti guidati dal tecnico Zeman e riescono anzi a passare in vantaggio al 16′ grazie alla rete messa a segno da Gucher. I minuti scorrono sul cronometro e gli abruzzesi crescono trovando il gol del pari al 30′ per merito di Accornero dopo che i toscani erano rimasti in inferiorità numerica dal 28′ a causa dell’espulsione rimediata da Tiritiello.

Ci pensa quindi Tunjov nel recupero al 45’+2′ a siglare la rete del sorpasso che completa la rimonta trasformando un calcio di rigore fischiato per il fallo subito da Merola. Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto accaduto nel parte finale della frazione di gioco precedente ed infatti i biancazzurri allungano ulteriormente con il gol del tris firmato da Tunjov, autore dunque di una doppietta personale con l’aiuto di Moruzzi al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro Cuppone chiude i conti dal dischetto al 76′ dopo il fallo di mano di Quirino.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Sfira, proveniente dalla sezione di Pordenone, oltre ad aver espulso Tiritiello con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo un’unica volta ammonendo solamente Moruzzi tra gli ospiti. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo nono turno di campionato permettono al Pescara di portarsi a quota 20 nella classifica del girone B della Seri C mentre la Lucchese non si muove, restando ferma a 12 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUCCHESE PESCARA: IL TABELLINO

Lucchese-Pescara 1 a 4 (p.t. 1-2)

Reti: 16′ Gucher(L); 30′ Accornero(P); 45’+2′ RIG., 54′ Tunjov(P); 76′ RIG. Cuppone(P).

LUCCHESE (4-2-3-1) – Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Cangianiello; Guadagni, Rizzo Pinna, Fedato; Magnaghi. A disp.: Coletta, Berti, Alagna, Merletti, Djibril, Russo, Visconti, Romero, Yeboah, Sueva, Tumbarello, Perrotta. All.: Giorgio Gorgone.

PESCARA (4-3-3) – Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi; Squizzato, Tunjov, De Marco; Merola, Cuppone, Accornero. A disp.: Ciocci, Barretta, Floriani, Di Pasquale, Pellacani, Milani, Dagasso, Mora, Manu, Cangiano, Tommasini, Masala, Vergani, Aloi. All.: Zdeněk Zeman.

Arbitro: Sfira (sezione di Pordenone).

Ammoniti: 31′ Moruzzi(P).

Espulsi: 28′ Tiritiello(L).

