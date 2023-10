DIRETTA/ Lucchese Pontedera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 29 ottobre 2023)

DIRETTA LUCCHESE PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Lucchese Pontedera sta per cominciare: presentiamo la partita dell’undicesima giornata di Serie C analizzando il rendimento tenuto fino a questo momento in campionato dalle due formazioni toscane. La Lucchese arriva al derby con 12 punti in classifica, frutto di tre vittorie ed altrettanti pareggi e sconfitte in nove partite finora giocate (con un turno da recuperare); i gol segnati sono 10 mentre quelli al passivo arrivano a 11, per cui la differenza reti della Lucchese è in terreno leggermente negativo (-1).

La replica del Pontedera ci parla di due vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte in dieci partite giocate, per 11 punti in classifica e una differenza reti perfettamente equilibrata, dal momento che il Pontedera in campionato ha segnato dodici gol e ne ha subiti altrettanti. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, per quanto significativi: la parola infatti deve passare al campo, perché la diretta di Lucchese Pontedera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LUCCHESE PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lucchese Pontedera sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Lucchese Pontedera sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

LUCCHESE PONTEDERA, SQUADRE INCEPPATE

La diretta Lucchese Pontedera, in programma domenica 29 ottobre alle 20:45, racconta la gara tra due squadre che nelle ultime due giornate non hanno vinto. I padroni di casa vivono un periodo di crisi dall’8 ottobre, data della prima sconfitta del mese sul campo della Torres. Da quel giorno in poi è arrivato il pareggio con la Spal e altre due partite perse contro Pescara e Rimini.

Il Pontedera invece è reduce da due 0-0 di fila contro Vis Pesaro e Torres rispettivamente in casa e in trasferta. C’è da dire che, a differenza della Lucchese, la squadra toscana ha vinto a metà ottobre in casa contro il Rimini con un bel 4-0 targato Angori, Catanese (doppietta) e Nicastro. Prima però è arrivato l’altrettante pesante ko a Pineto con un 4-1 incassato.

LUCCHESE PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Lucchese Pontedera vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Chiorra, difesa a quattro formata da Alagna, Merletti, Benassai e Visconti. In mediana ci saranno Gucher-Cangianiello mentre sulla trequarti Guadagni-Tumbarello-Rizzo Pinna. Unica punta Romero.

Risponde il Pontedera col 3-4-2-1. Tra i pali Stancampiano, reparto difensivo composto da Calvani, Espeche e Guidi. Esterni Perretta e Angori mentre Provenzano e Benedetti agiranno per vie centrali. Delpupo e Ianesi saranno i due trequartisti dietro a Nicastro, centravanti.

LUCCHESE PONTEDERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dalle scommesse di Lucchese Pontedera danno favorita la squadra di casa a 1.85. Secondo sisal, il segno X vale 3.40 mentre il 2 fisso lo troviamo a 4.10.

Equilibrato il discorso Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.87 e 1.80 mentre c’è più differenza tra il Gol (1.75) e No Gol (1.95).

