Video/ Ludwigsburg Sassari (79-89) sintesi highlights: punti fondamentali (Champions League, 7 novembre 2023)

VIDEO LUDWIGSBURG SASSARI: SINTESI E HIGHLIGHTS

La luce in fondo al buio per la Dinamo Sassari, che si riscatta in Champions League. Sul campo del Ludwigsburg, i biancoblù si impongono per 89-79 e riaccendono la fiammella per il passaggio del turno. A cominciare meglio la gara sono i padroni di casa. Il Ludwigsburg parte forte, spinto dai canestri di un Lewis molto attivo, e si porta in vantaggio sul 10-2 iniziale. All’inizio, la Dinamo trova iniziative offensive nel solo Gombauld, ma grazie ai canestri del francese acquista fiducia e ritmo. Con l’entrata del secondo quintetto e di due ottimi Treier e Cappelletti, l’inerzia si sposta poi in favore della squadra di Bucchi. I sardi sono bravi a tenere a distanza Ludwigsburg, chiudendo il primo tempo avanti sul 38-45.

Diretta/ Ludwigsburg Sassari (risultato finale 79-89): vittoria preziosa (oggi 7 novembre 2023)

Di ritorno dall’intervallo lungo, dopo essere passati sul +10 grazie alla bomba in apertura di McKinnie, Ludwigsburg alza il ritmo difensivo e dall’arco con Polas e Graves punge i sassaresi, portandosi sul -2 e costringendo coach Bucchi a chiamare il primo time-out del secondo tempo per dare la scossa ai suoi (46-48). Gomabauld sotto canestro continua a fare la voce grossa, trascinando il Banco e tenendolo avanti nel risultato. Nell’ultimo parziale di gioco sono poi Tyree, una tripla di Whittaker e i rimbalzi di McKinnie a chiudere la pratica. Vittoria fondamentale per la stagione Dinamo, che trova il suo secondo successo nelle prime 9 gare di questo inizio stagione. Risultato finale 79-89.

DIRETTA/ Varese Sassari (risultato finale 90-79): tutto facile per McDermott! (basket A1, 5 novembre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI LUDWIGSBURG SASSARI: STATISTICHE

Spicca un miglior approccio di squadra rispetto alle ultime uscite. Una buona difesa ha permesso maggiori opportunità offensive, ben sfruttate sia dagli esterni che da un Gombauld in versione superstar (18 punti e 9 rimbalzi). Nell’economia della gara spiccano McKinnie (doppia doppia, con 13 punti e 12 rimbalzi), Tyree (14 punti) e Whittaker (11 punti, 5 rimbalzi e 4 assist).

LUDWIGSBURG – Graves 22, Bartolo 15, Lewis 11, Childs 7, Melson 6, Patrick 6, Hammond 5, Edigin 4, Buie 3.

DINAMO SASSARI – Gombauld 18, Tyree 14, McKinnie 13 (12 rimbalzi), Treier 11, Whittaker 11, Gentile 8, Cappelletti 7, Kruslin 7, Charalampopoulos.

Diretta/ Sassari Tortona (risultato finale 74-94): Dowe 15 punti (basket A, 28 ottobre 2023)

GUARDA VIDEO DI LUDWIGSBURG SASSARI













© RIPRODUZIONE RISERVATA