Video/ Lumezzane Atalanta U23 (1-2) gol e highlights: Del Lungo la ribalta (28 ottobre 2023)

Vittoria in rimonta per l’Atalanta U23 sul campo del Lumezzane grazie a Di Serio e Del Luongo. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. Roaldsoy la mette in mezzo e trova Di Serio che colpisce di testa e coglie il palo! Spini prova a servire Cannavò servizio lungo. Capone prova a servire Di Serio ma è impreciso. Poledri ci prova su punizione e sfiora il palo! Mallamo ci prova al volo, Galeotti para senza problemi. Calcia Cannavò, Vismara respinge la minaccia. Cannavò! La sblocca il Lumezzane! Spini per Cannavò che aggancia spalle alla porta si gira e supera Vismara. Taugourdeau pesca Pisano da solo in area, tiro alto! Termina la prima frazione di gara, Lumezzane avanti.

Di Serio! La riprende l’Atalanta! Mallamo calcia, non perfetto Galeotti, arriva Di Serio per il tocco vincente. Del Lungo! La ribalta l’Atalanta! Mallomo la mette in mezzo per Del Lungo che di testa non sbaglia. Ci prova Mallomo, Galeotti la mette in angolo. Taugourdeau in mezzo, Ilari di testa, Vismara salva! Pisano ci prova di testa, para Vismara. Kolaj serve per Spini, il suo tiro viene respinto da una grande parata di Vismara. Spini in mezzo, il colpo di testa di Pogliano non trova la porta. Termina il match.

IL TABELLINO DI LUMEZZANE ATALANTA U23

RETI: 37’Cannavò (L) 47′ Di Serio (A), 53′ Del Lungo (A)

LUMEZZANE (4-3-3): Galeotti, Regazzetti, Pogliano, Pisano, Parodi; Moscati, Taugourdeau, Poledri; Gerbi, Cannavò, Spini. A disposizione: Filigheddu, Deratti, Troiani, Calì, Malotti, Capelli, Basso Ricci, Ilari, Dalmazzi, Scremin, Righetti, Kolaj.

Allenatore: Arnaldo Franzini.

ATALANTA U23 (3-4-2-1) Vismara; Solcia, Masi, Del Lungo; Palestra, Gyabuaa, Mallamo, Ceresoli; Roaldsøy; Capone, Di Serio. A disposizione: Gelmi, Avogadri, Berto, Mendicino, Muhameti, Italeng, Cissè, Ghislandi, Sidibe, Regonesi, Chiwisa, Awua, Rosa.

Allenatore: Francesco Modesto.

Arbitro: Stefano Milone di Taurianova

