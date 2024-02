Video/ Lumezzane Trento (0-2) gol e highlights: rigore di Spalluto! (Serie C, 13 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUMEZZANE TRENTO: LA SINTESI

Allo Stadio Tullio Saleri il Trento supera in trasferta il Lumezzane per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Baldini cominciano la sfida in maniera arrembante calciando subito a lato con Italeng al 4′ ma i padroni di casa allenati da mister Franzini non restano a guardare replicando anzi al 6′ con una giocata di Spini disinnescata in corner da Russo.

I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu insistono con un’altra conclusione imprecisa di Italeng al 21′ e, dopo aver sostituito prematuramente Puletto con Terrani a causa di un infortunio al 25′, si disperano quando Dalmazzi salva sulla linea il tentativo di Spalluto al 31′. Nel secondo tempo i rossoblu suonano la carica al 50′ con una giocata di Spini che tuttavia non coglie l’attimo opportuno per calciare. Nell’ultima parte dell’incontro gli Aquilotti riescono a passare in vantaggio al 67′ grazie alla rete messa a segno da Spalluto, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Pogliano sul cross di Terrani, e trovano il gol del raddoppio all’81’ per merito di Anastasia.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Jules Roland Andeng Tona Mbei, proveniente dalla sezione di Cuneo, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Pogliano da un lato ed Italeng dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiseiesimo turno di campionato permettono al Trento di salire a quota 31 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Lumezzane non si muove, rimanendo fermo a 38 punti.

Lumezzane-Trento 0 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 67′ RIG. Spalluto(L); 80′ Anastasia(T).

LUMEZZANE (4-3-3) – Filigheddu; Moscati, Dalmazzi, Pogliano, Righetti; Calì, Taugourdeau, Ilari; Spini, Cerri, Cannavò. A disposizione: Greco, Rizzo, Malotti, Capelli, Basso Ricci, Pesce, Parodi, Poledri, Scremin, Iori, Tortelli. All.: Franzini.

TRENTO (3-5-2) – Russo; Cappelletti, Barison, Obaretin; Frosinini, Di Cosmo, Giannotti, Rada, Puletto; Italeng, Spalluto. A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Trainotti, Ferri, Anastasia, Pasquato, Terrani, Vaglica, Satriano, Caccavo, Brevi, Sangalli, Vitturini. All.: Baldini.

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (sezione di Cuneo).

Ammoniti: 22′ Pogliano(L); 45′ Italeng(T).

