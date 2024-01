Video/ Lumezzane Vicenza (2-1) gol e highlights: tre punti facili (20 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUMEZZANE VICENZA: LA SINTESI

Nei primi venti minuti tra Lumezzane e Vicenza, il punteggio è attualmente fermo sullo 0-0, ma il giocatore del Vicenza, Coli, esterno destro, ha avuto un’occasione significativa da fuori area. Coli, con il suo ruolo di esterno destro, ha dimostrato la sua pericolosità in fase d’attacco. Ha ricevuto la palla al di fuori dell’area di rigore e ha deciso di tentare un tiro da distanza. La conclusione è stata potente e ben indirizzata, mettendo alla prova il portiere avversario e creando un momento di tensione per la difesa avversaria. Nonostante il tentativo di Coli, al momento il punteggio resta invariato. La partita sembra essere equilibrata, con entrambe le squadre che cercano di prendere l’iniziativa e creare occasioni da rete. L’occasione di Coli suggerisce che il Vicenza è pericoloso anche da posizioni distanti dalla porta, e la squadra potrebbe cercare di sfruttare questa dimensione del gioco per sbloccare la partita. Con il passare dei minuti, sarà interessante osservare come si evolverà la partita e se Coli o altri giocatori riusciranno a creare ulteriori opportunità da gol. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su questa sfida tra Lumezzane e Vicenza.

Diretta/ Lumezzane Vicenza (risultato finale 2-1): triplice fischio! (20 gennaio 2024)

Alla fine del primo tempo della diretta tra Lumezzane e Vicenza, il risultato è attualmente di 2-1 a favore del Lumezzane. La partita ha offerto una serie di emozioni, con il Lumezzane che ha segnato due gol e il Vicenza che ha ridotto lo svantaggio grazie a Pellegrini. Il giocatore Spini ha avuto un ruolo fondamentale nel portare il Lumezzane in vantaggio, contribuendo alla prima marcatura. Tuttavia, il Vicenza ha risposto prontamente con la rete di Pellegrini, dimezzando lo svantaggio e mantenendo la squadra in corsa. La partita si è dimostrata vibrante, con entrambe le squadre che cercano di imporsi. Il Lumezzane, con il vantaggio di 2-1, cercherà di consolidare la propria posizione, mentre il Vicenza proverà a riequilibrare il punteggio nel secondo tempo. Il secondo tempo promette ulteriori emozioni e colpi di scena, con entrambe le squadre che avranno l’opportunità di cambiare le sorti del match. La risposta del Vicenza nel primo tempo suggerisce che la partita è ancora aperta, e sarà interessante vedere come si svilupperà nel corso della seconda metà.

DIRETTA/ Pergolettese Lumezzane (risultato finale 0-1): Pogliano al 92'! (14 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUMEZZANE VICENZA, IL SECONDO TEMPO

Nei primi venti minuti del secondo tempo della diretta tra Lumezzane e Vicenza, la situazione è rimasta tesa con un punteggio di 2-1 a favore del Lumezzane. Un momento chiave è stato quando Ilari, in procinto di realizzare una doppietta, stava per portare il Lumezzane sul doppio vantaggio. Ilari ha mostrato grande determinazione e pericolosità in attacco, e la possibilità di segnare una seconda rete avrebbe potuto dare al Lumezzane un margine più ampio. Tuttavia, la difesa avversaria o forse qualche sfortunato colpo di scena ha impedito la realizzazione della doppietta, mantenendo il punteggio sul 2-1. Il momento ha evidenziato la continua pressione del Lumezzane e la capacità di mettere in difficoltà la difesa del Vicenza. Ilari, con la sua performance in attacco, ha dimostrato di essere una minaccia costante per gli avversari, rendendo la partita ancora più interessante. Con il Vicenza ora alla ricerca di un pareggio e il Lumezzane deciso a difendere il proprio vantaggio, il resto del secondo tempo si preannuncia ricco di emozioni e incertezze.

DIRETTA/ Vicenza Giana Erminio (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (14 gennaio 2024)

La partita tra Lumezzane e Vicenza si è conclusa con una vittoria per il Lumezzane, che ha ottenuto un risultato finale di 2-1 in un incontro che ha offerto una serie di emozioni e colpi di scena. Il primo tempo ha visto il Lumezzane prendere il comando del match grazie alle reti di Spini e di un giocatore non menzionato precedentemente. Questi gol hanno messo in evidenza l’efficacia dell’attacco del Lumezzane e la loro capacità di sfruttare le opportunità create. Nel secondo tempo, il Vicenza ha cercato di rimontare lo svantaggio, con Ilari che è stato protagonista con un tentativo di doppietta che avrebbe potuto portare il Lumezzane su un doppio vantaggio. Tuttavia, il punteggio è rimasto 2-1, nonostante i momenti di pericolo da entrambe le partita. Il match è stato caratterizzato da un’azione intensa e da una sfida equilibrata tra le due squadre. Il Vicenza ha lottato per recuperare, ma la difesa del Lumezzane ha dimostrato solidità nel respingere gli attacchi avversari. Il risultato finale riflette la determinazione del Lumezzane nel mantenere il proprio vantaggio, conquistando così i tre punti in palio. D’altra parte, il Vicenza può trarre spunti positivi dalla sua reazione nel secondo tempo, dimostrando carattere e resilienza.

LUMEZZANE VICENZA, IL TABELLINO

LUMEZZANE: Filigheddu S. (Portiere), Pisano E., Pogliano C., Dalmazzi A., Righetti S., Moscati M. (dal 31′ st Cali M.), Taugourdeau A., Ilari C., Spini C. (dal 45’+2 st Basso Ricci A.), Gerbi E. (dal 31′ st Capelli A.), Cannavo K. (dal 40′ st Deratti J.). A disposizione: Greco E. (Portiere), Kwetshu A., Malotti M., Parodi G., Pesce S., Poledri M., Rizzo M. (Portiere), Scremin G., Tortelli K.

VICENZA: Confente A. (Portiere), Ierardi M. (dal 18′ st Proia F.), Golemic V., Laezza G. (dal 42′ st Greco J.), De Col F., Cavion M. (dal 32′ st Jimenez K.), Ronaldo (dal 18′ st Rossi F.), Costa F. (dal 32′ st Sandon T.), Della Morte M., Pellegrini J., Rolfini A.. A disposizione: Brzan R. (Portiere), Cuomo G., Fantoni N., Lattanzio A., Massolo S. (Portiere), Talarico R., Tronchin S.

RETI: al 39′ pt Spini C. (Lumezzane) , al 45’+2 pt Ilari C. (Lumezzane) al 38′ pt Pellegrini J. (L.R. Vicenza) .

AMMONIZIONI: al 45’+1 pt Spini C. (Lumezzane), al 42′ st Cali M. (Lumezzane) al 4′ st Costa F. (L.R. Vicenza), al 26′ st Laezza G. (L.R. Vicenza).

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUMEZZANE VICENZA













© RIPRODUZIONE RISERVATA