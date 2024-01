RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Girone d’incertezza! Diretta gol live score (22^ giornata, 20 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE C: L’INCERTEZZA

Parlando dei risultati di Serie C è molto interessante notare come nel girone A ci siano alcune squadre ondivaghe: il Mantova comanda con 51 punti e inseguono Padova e Triestina, ma alle spalle di questo terzetto sta succedendo un po’ di tutto. Nella prima parte della stagione la Virtus Verona si era imposta come ottima sorpresa, addirittura in corsa per la promozione diretta; poi i veneti sono entrati in crisi e adesso sono al settimo posto in classifica, tornati alla vittoria dopo un periodo poco florido.

La Giana Erminio aveva vinto due partite consecutive presentandosi a ridosso della qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff; poi sono arrivate due sconfitte che l’hanno fatta retrocedere in ottava piazza, mentre al contrario è in forte risalita il Renate, che ha rischiato di trovarsi in zona playout ma oggi è decimo grazie a tre vittorie in successione. Potremmo poi continuare citando i tre pareggi in serie dell’Arzignano che è rimasto fuori dalle prime dieci – ma ha fermato il Mantova nell’ultimo turno – o delle tre sconfitte consecutive del Trento; insomma, i risultati di Serie C ci stanno dicendo che nel girone A succede davvero tanto, vedremo oggi come cambieranno le cose in classifica… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI 12 PARTITE!

Siamo pronti a vivere un’altra intensa giornata dedicata ai risultati di Serie C: il campionato di terza divisione prosegue spedito e sabato 20 gennaio ci presenta 12 partite per la 22^ giornata, la terza di ritorno. Si comincia a giocare alle ore 16:15 e le ultime partite saranno alle ore 20:45, coinvolti i gironi A, B e C e dunque con il quadro completo almeno per quanto riguarda le tre classifiche. Aspettando gli impegni della domenica, possiamo dire che Mantova, Cesena e Juve Stabia si sono confermate al primo posto e dunque al momento sarebbero le tre squadre che otterrebbero la promozione diretta, ma il quadro è ancora in divenire.

Il girone A a oggi sembra comunque il più definito: il Mantova arriva dal pareggio contro l’Arzignano ma si è fermato anche il Padova contro il Legnago Salus, dunque i virgiliani hanno mantenuto 7 punti di vantaggio sui biancoscudati mentre non ha approfittato di questa doppia frenata la Triestina che, battuta in casa dall’Albinoleffe, ha mancato il sorpasso al secondo posto che avrebbe portato anche a sperare maggiormente nellapromozione. Ad ogni modo le lotte per i vari obiettivi stagionali proseguono, adesso sarà interessante scoprire quello che succederà con i risultati di Serie C per questo sabato.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C ci propongono sabato solo una delle tre prime in classifica: si tratta del Cesena, che ospita il Pontedera in una partita molto delicata perché i toscani hanno agganciato la Carrarese al quarto posto. Ad ogni modo qui lo scenario è netto: il Cesena nell’ultimo turno ha guadagnato un punto sulla Torres e si è così portato a +3, ma i sardi hanno la bellezza di 11 lunghezze di vantaggio sul Perugia che, sbancando l’Adriatico e battendo un Pescara sempre molto incostante, si è portato al terzo posto ma difficilmente, almeno per quello che è stato finora il passo delle prime due, potrà andare a lottare per la promozione diretta.

Nei risultati di Serie C possiamo poi notare la curiosa situazione nella classifica del girone C: sono 6 i punti di vantaggio della Juve Stabia, ma alle spalle delle Vespe la sconfitta della Casertana ha generato addirittura un quartetto di inseguitrici con i falchetti agganciati da Picerno, Avellino e Crotone che naturalmente sperano, con Taranto (sorprendente) e Benevento (in ripresa con due vittorie consecutive) che potrebbero rientrare nel discorso. Sarà dunque un sabato molto intenso quello dedicato ai risultati di Serie C, tra poco scopriremo cosa succederà sui campi…

RISULTATI SERIE C: 22^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 16:15 Lumezzane Vicenza

Ore 18:30 Giana Erminio Atalanta U23

Ore 18:30 Padova Alessandria

Ore 18:30 Pro Vercelli Triestina

Ore 18:30 Renate Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 51

Padova 44

Triestina 42

Atalanta U23 36

Pro Vercelli 35

Vicenza 33

Virtus Verona 31

Giana Erminio 30

Albinoleffe, Renate 29

Lumezzane 28

Arzignano 27

Legnago Salus 26

Trento, Pro Patria 25

Pergolettese 23

Novara 18

Pro Sesto 17

Fiorenzuola 15

Alessandria (-1) 13

GIRONE B

Ore 16:15 Juventus U23 Rimini

Ore 18:30 Lucchese Recanatese

Ore 20:45 Cesena Pontedera

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 50

Torres 47

Perugia 36

Carrarese, Pontedera 35

Pescara 32

Gubbio 31

Arezzo 29

Pineto, Entella 28

Rimini 26

Lucchese, Recanatese 24

Juventus U23, Vis Pesaro 23

Ancona 22

Spal, Sestri Levante 21

Olbia 17

Fermana 14

GIRONE C

Ore 16:15 Picerno Catania

Ore 20:45 Brindisi Audace Cerignola

Ore 20:45 Crotone Virtus Francavilla

Ore 20:45 Foggia Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 44

Picerno, Avellino, Crotone, Casertana 38

Taranto 37

Benevento 36

Audace Cerignola 31

Latina 30

Sorrento, Potenza 29

Catania, Giugliano 28

Foggia 25

Acr Messina 22

Turris 20

Monopoli 19

Virtus Francavilla 17

Monterosi, Brindisi 14











