Video/ Madagascar Nigeria (2-0): highlights e gol, scorpioni primi! (Coppa Africa)

All‘Alexandria Stadium il Madagascar supera la Nigeria con un netto 2 a 0. Nel primo tempo la buona partenza non è sufficiente agli uomini del ct Rohr per evitare la rete del vantaggio di Nomenjanahary, arrivata al 13′ a causa di una disattenzione difensiva. I nigeriani tentano di reagire ma senza trovare fortuna e chiudono sotto all’intervallo. In avvio di ripresa gli Scorpioni vanno nuovamente a segno grazie al gol segnato da Andria al 53′, direttamente su calcio di punizione e con l’aiuto di una deviazione avversaria. Per il resto del secondo tempo le Super Aquile fanno ampiamente loro il possesso palla, tuttavia non concretizzando alcuna azione realmente importante fino al triplice fischio del direttore di gara. I 3 punti conquistati grazie a questo successo permettono al Madagascar di salire a quota 7 nella classifica del girone B, scavalcando proprio i diretti rivali di giornata della Nigeria, rimasti fermi appunto a 6 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Nigeria avrebbe forse dovuto raccogliere qualcosa in più rispetto al verdetto espresso dal risultato finale, a cominciare dal possesso favorevole con il 62%. Le Super Aquile hanno anche toccato molti più palloni rispetto agli avversari: 463 su 543 contro 266 su 353 appoggi completati. Situazione incerta in fase offensiva: 10 a 5 le conclusioni per gli uomini di Rohr ma 3 a 1 i tiri indirizzati nello specchio della porta da parte dei giocatori di Dupuis. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Nigeria è stata la squadra più scorretta a causa del 20 a 15 nel computo dei falli commessi e l’arbitro B. Gassama, proveniente dal Gambia, ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo Ilaimaharitra tra le fila del Madagascar.

Madagascar-Nigeria 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 13′ Nomenjanahary(M); 53′ Andria(M).

MADAGASCAR Melvin, Metanire, Mombris, Fontaine, Razakanantenaina(74′ Randrianarisoa), IIaimaharitra, Abel, Amada(86′ Raveloson), Andria, Andriatsima(62′ Gros), Nomenjanahary. All.: Dupuis.

NIGERIA Ezenwa, Awaziem, Aina, Balogun, Ekong, Ogu(46′ Ndidi), Etebo, Mikel(59′ Iwobi), Kalu(73′ Simon), Musa, Ighalo. All.: Rohr.

Arbitro: B. Gassama (Gambia).

Ammoniti: 80′ Ilaimaharitra(M).

