Video/ Madagascar Tunisia (0-3): highlights e gol. Aquile in semifinale!

Sono bastati novanta minuti alle Aquile per trovate il biglietto per le semifinali della Coppa d’Africa 2019 e spegnere ogni sogno del Madagascar, vera sorpresa di questa edizione della competizione continentale. Come emerge nel video di Madagascar Tunisia il tabellone finale recitava un rotondo 3-0 per la formazione di Mister Giresse, autrice di una buona prestazione soprattutto nel finale. Nel primo tempo infatti i malgasci tengono bene contro gli avversari tunisini pur assai pressanti: eroe della prima parte del match è stato senza dubbio il portiere di Dupuis Melvin Adrien, che ha realizzato alcune parate davvero incredibili. Nella ripresa però la Tunisia dilaga: la prima rete arriva già al 52’ con Sassi e ci pensa Msakni a firmare il raddoppio appena 8 minuti dopo. Il sigillo alla vittoria della Tunisia è a firma di Sliti, in rete al terzo minuto di recupero concesso. La Tunisia vola quindi in semifinale per la Coppa d’Africa 2019!

IL TABELLINO

Madagascar Tunisia 0-3 (0-0 pt)

Reti: 52’ Sassi, 60’ Msakni, 90+3’ Sliti

Madagascar: Andrien, Fontaine, Mombris, Pascal, Ilaimaharitra, Amada, Andrianantenaina, Andriatsima, Njiva, Enjahanary, Andriamahitsinoro

Tunisia: Hassan, Bronn, Meriah, Haddadi, Kechrida, Skhiri, Sassi, Khazri, Msakni, Khenissi, Chaalali

Note ammoniti: 86’ Anicet (M)

VIDEO MADAGASCAR TUNISIA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA